Lý do vợ cựu Tổng Giám đốc Oceanbank xin giữ lại biệt thự Ciputra?

Trong chiều 31/8 và ngày 1/9, HĐXX đại án OceanBank tập trung đặt các câu hỏi đối với các tổ chức, cá nhân có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Cuối giờ chiều 31/8, HĐXX đã nghe bà Võ Thị Thanh Xuân, vợ của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn trình bày quan điểm về khối tài sản bị thu giữ.(ảnh: TTXVN) Trình bày về việc cơ quan điều tra kê biên tài sản gồm cổ phần, cổ phiếu, căn hộ, bà Xuân cho biết, nguồn gốc căn nhà ở phường Quảng An (quận Tây Hồ) là tài sản chung của hai vợ chồng. Bà Võ Thị Thanh Xuân, vợ của bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (ảnh: cafeF) Còn căn hộ tại Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) là do bà mua trả góp trong vòng 5 năm. Nguồn tiền mua nhà từ vốn kinh doanh của mẹ và anh trai. Hiện mẹ và anh trai bà đang sinh sống ở đó từ năm 1991 đến nay và thờ cúng anh hùng liệt sĩ. (ảnh: KT) Do đó, bà Xuân đề nghị HĐXX không kê biên căn nhà này. Còn tài sản khác là cổ phần, cổ phiếu, căn hộ ở Quảng An, bà Xuân đồng ý để cơ quan điều tra kê biên, khắc phục hậu quả. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn tại Tòa (ảnh: cafeF) Ngoài tài sản trên, bà Xuân cho biết, 2 vợ chồng bà không còn tài sản khác. “Ngôi nhà tại phường Quảng An, quận Tây Hồ và căn hộ do Thắng đứng tên, nếu bị cáo Sơn phải thi hành trách nhiệm tài sản, HĐXX cứ xử lý theo quy định của pháp luật. Nhưng tôi đề nghị HĐXX không kê biên nhà đất tại KĐT Ciputra”. (ảnh: Việt Đức) Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), nguyên TGĐ Oceanbank, bị xem xét về 3 tội danh, gồm “Tham ô tài sản”, “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong ảnh: Nguyễn Xuân Sơn trả lời thẩm vấn trước tòa. (ảnh: kienthuc) Ngày 31/8, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã quyết định khởi tố 5 bị can, trong đó có Nguyễn Xuân Sơn về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. (ảnh: Người đưa tin) Chiều 31/8, sau khi thẩm vấn 34 Giám đốc chi nhánh/phòng giao dịch Oceanbank, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội quay lại thẩm vấn bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương - Oceanbank. (ảnh: NHD) Trước tòa, Nguyễn Xuân Sơn giữ nguyên lời khai trước đó. Về số tiền nhận từ các cá nhân và Oceanbank trong giai đoạn 2009-2014, bị cáo cho biết, giai đoạn bị cáo làm TGĐ Oceanbank, chỉ nhận khoảng hơn 69 tỷ đồng. Số tiền đó dùng để chăm sóc khách hàng, bị cáo đã chi hết số tiền đó. (Ảnh: Vietnamnet). Nói về con số thống kê của cơ quan điều tra về số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ, Sơn cho rằng: “Thú thực, bị cáo không nghĩ là nó nhiều đến như thế. Tuy nhiên các bị cáo khác khai bị cáo nhận không có ý kiến gì”. Đối với những khoản tiền chi như cáo buộc, Sơn cho hay: “Bị cáo không còn nhớ gì về những khoản chi đó nữa. Có những khoản tiền qua tay bị cáo, có khoản không qua tay”. (ảnh: zing.vn) Khi chủ tọa đặt câu hỏi, số tiền đó chi cho những ai? Sơn đánh trống lảng khi nói rằng, bị cáo đã chi rất hiệu quả cho các đơn vị khách hàng… Ngoài ra còn làm hỗ trợ đồng bào lũ lụt, vùng khó khăn, xây tượng… Chủ tọa đặt vấn đề, số tiền đó có được chi cho lãnh đạo của PVN? Nguyễn Xuân Sơn cho biết, đầu mối nhận tiền là cựu kế toán trưởng Ninh Văn Quỳnh của tập đoàn. Còn những khoản Sơn chi thẳng lên lãnh đạo chủ yếu là vào dịp lễ tết. Con số này mỗi năm 10 tỷ đồng, trong năm 5 năm là 50 tỷ đồng. (ảnh: zing.vn) Nguyễn Xuân Sơn tiếp tục phủ nhận việc nhận tiền để sử dụng cho cá nhân. “Bị cáo không sử dụng cho mình một đồng nào mà Hà Văn Thắm hỗ trợ cho PVN” (ảnh: kienthuc)

