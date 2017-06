Toàn cảnh vụ Hoa hậu Phương Nga và đồng phạm bị tố cáo lừa đảo

Tháng 4/2014, ông Cao Toàn Mỹ tố cáo Hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga (SN 1987 tại Hà Nội) mượn tiền "mở spa" nhưng không trả. Tháng 8/2014, ông Mỹ tố cáo lần 2, cáo buộc Nga lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. (Ảnh: KT) Ngày 9/9/2014, cơ quan điều tra lấy lời khai của ông Mỹ. Ngày 29/9/2014, cơ quan điều tra lấy lời khai của Nga. Nội dung của hai lời khai này giống nhau từng dấu chấm, dấu phẩy. (Ảnh: Thời Đại) Ngày 19/11/2014, cơ quan điều tra khởi tố vụ án. Ngày 21/9/2016, TAND TPHCM xử sơ thẩm lần 1 vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với các bị cáo Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thuỳ Dung (Sn 1989 tại TPHCM) và tòa đã trả hồ sơ điều tra bổ sung. Trong ảnh: Trương Hồ Phương Nga (trái) và Nguyễn Đức Thùy Dung tại phiên tòa sáng 21/9/2016. Tháng 4/2017, cáo trạng bổ sung không có gì thay đổi. Nga và Dung vẫn bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỉ đồng của ông Mỹ. Trong ảnh: Trương Hồ Phương Nga vui vẻ trao đổi với luật sư bào chữa cho mình (Ảnh: Vietnamnet) Sáng 22/6/2017, TAND TP Hồ Chí Minh mở lại phiên tòa sơ thẩm xét xử Hoa hậu người Việt tại Nga Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 139 Bộ luật Hình sự. Trong phiên tòa buổi chiều 22/6/2017 đã có diễn biến bất ngờ khi Hoa hậu Phương Nga xin giữ quyền im lặng tại phiên tòa. Bị cáo Nga nói rằng mình không có lời khai gì mới và đề nghị được giữ quyền im lặng và giữ nguyên những lời khai trong phiên tòa trước đó. (Ảnh: Zing) Trong phần thẩm vấn bị hại Cao Toàn Mỹ, ông Mỹ nói không liên quan đến các tài liệu được tung lên mạng nói về mối quan hệ với Phương Nga với lý do ông Mỹ không dùng địa chỉ email này. Về 17 lần xuất ngoại cùng Phương Nga, ông Mỹ nói rằng ông đi công tác, có 8 hoặc 9 lần xuất cảnh chung. Ông Mỹ nói hoàn toàn không biết và không chủ động đi cùng với Phương Nga, không biết ai mời Nga đi các chuyến đó. Ngày 23/6/2017, khi được tòa hỏi, bị cáo Phương Nga xin tòa tiếp tục được giữ quyền im lặng. Trong ảnh: Trương Hồ Phương Nga được dẫn giải lên tòa sáng 23/6/2017. (Ảnh: Huy Sơn) Bị cáo Nguyễn Đức Thuỳ Dung được toà gọi hỏi về các lần nhận tiền trong tài khoản từ ông Cao Toàn Mỹ, do Hoa hậu Phương Nga chỉ định nhờ nhận hộ. Dung khai sau đó toàn bộ số tiền được bị cáo chuyển lại cho Phương Nga. Bị cáo Thuỳ Dung khẳng định những lời khai trước đó của mình trước cơ quan điều tra là đúng sự thật. Ông Mỹ khai do Phương Nga nói tiếng Anh tốt nên công ty của ông có mời cô tham gia một sự kiện tổ chức tại quận 10, TPHCM. Trong các chuyến ông và Nga đi cùng nhau ở trong nước và ngoài nước, có nhiều chuyến có bạn trai của Hoa hậu Phương Nga đi cùng, có ở chung khách sạn, nhưng không ở cùng phòng. Ông Mỹ khai không thanh toán chi phí các chuyến đi tổ chức sự kiện này cho Phương Nga. Sau 2 ngày tòa tạm nghỉ, ngày 26/6/2017, bị cáo Trương Hồ Phương Nga đã bất ngờ khai nhiều thông tin quan trọng, trong đó khai giữa bị cáo và ông Cao Toàn Mỹ không hề có bất cử thoả thuận mua bán nhà nào cả, đồng thời xác nhận những tài liệu chứng cứ lan truyền trên mạng đó là những trao đổi của ông Mỹ với bị cáo. Nga khai tổng cộng 17 lần đi du lịch cùng ông Cao Toàn Mỹ ra nước ngoài và đều được ông Mỹ chi trả chi phí, có ở chung phòng. Nhiều lần đi du lịch trong nước thì không ở chung phòng. Ông Lữ Minh Nghĩa (áo đen) - nhân chứng của vụ án, là người sống chung với bị cáo Thuỳ Dung như vợ chồng trong phần trả lời thẩm vấn đã phản cung tại toà khi cho rằng, những điều khai báo trước đây tại cơ quan điều tra là không đúng sự thật. Khi đó, ông Nghĩa khai theo hướng dẫn của ông Cao Toàn Mỹ, bà Nguyễn Mai Phương vì theo những người này, khai như thế mới có lợi cho các bị cáo Thuỳ Dung và Phương Nga. Ông Nghĩa khai cùng bị cáo Thuỳ Dung đến nhà thuê của Phương Nga nhiều lần và có gặp một người đàn ông tên Quốc Việt. Ông cũng đã gặp, biết Nguyễn Mai Phương - người được cho là đã tạo dựng các giấy tờ mua bán nhà trong vụ án này. Một nhân chứng nữa là ông Nguyễn Văn Yên khai tình tiết bất ngờ là việc làm giả giấy tờ mua bán nhà theo đạo diễn của bà Nguyễn Mai Phương - người được cho là đã tạo dựng các giấy tờ mua bán nhà trong vụ án này… Sau khi thẩm vấn các bên, chủ toạ phiên toà nêu rõ các giấy tờ giả mạo việc mua bán nhà này được thực hiện sau khi có đơn tố cáo của người bị hại với cơ quan điều tra. Trong ảnh: Mẹ Phương Nga và luật sư Phạm Công Hùng tại phiên tòa (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Bị cáo Phương Nga khai bản hợp đồng tình cảm giữa bị cáo và ông Cao Toàn Mỹ là cam kết với nhau để làm tin, ông Mỹ giữ văn bản này và có cho bà Nguyễn Mai Phương xem để chứng minh bị cáo Nga có nhận tiền của ông này. Nga khai số tiền 16,5 tỷ đồng đó là thể hiện trách nhiệm của ông Mỹ, chứ bị cáo không phải là khách qua đường, không phải phục vụ để nhận lương. Bị cáo khai tất cả những thỏa thuận về mua bán nhà là do bà Phương chỉ dẫn và đã ký nhiều giấy tờ theo tư vấn của bà này. Bà Phương nhận làm chứng và còn nói có cán bộ C45 chống lưng. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Nhân chứng Lữ Minh Nghĩa nộp cho hội đồng xét xử 5 bức thư bị can Thuỳ Dung viết trên nilon chuyển ra trong quá trình bị tạm giam để điều tra vụ án. Trong ảnh: Thành viên hội đồng xét xử xem bức thư viết trên giấy nilon mà Lữ Minh Nghĩa trình cho tòa (Ảnh: Tuổi Trẻ) Chiều 27/6, nhân chứng Mai Phương được triệu tập đến tòa, bà yêu cầu được ngồi phòng kín để xét hỏi qua hệ thống âm thanh. Bà Phương phủ nhận không quen biết ông Mỹ, biết Nga nhưng không thân, không quen Nghĩa và Dung, không biết ông Yên. Nhân chứng này cũng phủ nhận việc thông cung, thay vào đó cho rằng người kết nối với cán bộ quản giáo thông cung chính là bà Hồ Mai Phương (mẹ ruột của Hoa hậu Phương Nga) với số tiền 50 triệu đồng. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Trong khi đó bị cáo Thùy Dung và nhân chứng Lữ Minh Nghĩa đều khẳng định bà Nguyễn Mai Phương nói không đúng sự thật. Bị cáo và nhân chứng Nghĩa đều bảo lưu ý kiến đã khai trước đó rằng có quen biết với bà Nguyễn Mai Phương và bà này chính là người đạo diễn cho bị cáo, nhân chứng ghi lời khai khi làm việc với cơ quan điều tra. (Ảnh: Zing) Sau 1 ngày tòa tạm nghỉ, sáng 29/6, bị cáo Phương Nga khai, quá trình khai báo tại cơ quan điều tra có dấu hiệu mớm cung của đại diện Viện Kiểm sát. Các tài liệu giấy tờ nhà một phần do bị cáo và một phần do bà Mai Phương tạo lập nên và đều được tạo lập sau thời điểm Nga bị tố cáo ngày 1/4/2014. Những thư, tài liệu, nội dung thoả thuận đều do ông Mỹ gửi khi còn quan hệ tình cảm, bị cáo không còn giữ tài liệu gì vì đã bị bà Mai Phương xoá hết. Tất cả các giầy tờ được tạo lập, bị cáo Nga đều ký đầu tiên sau đó chuyển cho bà Phương. (Ảnh: Vnexpress) Bị cáo Thuỳ Dung đã khai rõ việc viết thư và chuyển thư ra ngoài, cũng như nhận thư từ ngoài chuyển vào như thế nào khi mình bị tạm giam trong quá trình điều tra. Tổng cộng có hơn 10 bức thư được trao đổi như vậy. Trong ảnh: Bị cáo Nguyễn Đức Thùy Dung tại phiên tòa sáng 29/6 (Ảnh: Zing) Dung và Nga khai ông Mỹ có chuyển 44 triệu đồng trong số 16 tỷ 544 triệu đồng để cho Nga trả tiền thuê nhà và mua vé máy bay đi du lịch chung với ông Mỹ. Bị cáo Thuỳ Dung khai số tiền 16,5 tỷ đồng ông Cao Toàn Mỹ cho Phương Nga là do có mối quan hệ tình cảm. Vì Phương Nga đòi chia tay nên ông Mỹ mới đòi lại 16,5 tỉ đồng (Ảnh: Zing) Chủ toạ phiên toà thẩm vấn ông Cao Toàn Mỹ, ông Mỹ vẫn khẳng định ông chuyển tiền cho Nga để mua nhà giá rẻ, hai bị cáo Nga và Dung khai sai sự thật. Liên quan các giấy tờ mua bán nhà, ông Mỹ khai mình nhận trực tiếp từ bị cáo Phương Nga, do Nga soạn thảo sẵn. Địa điểm giao nhận giấy tờ thường là quán cà phê. (Ảnh: Zing) Cuối phiên xử sáng 29/6, Tòa đã cho niêm phong các chứng cứ mới, gồm các tập tin ghi âm, ghi hình, thư nilon của nhân chứng Mai Phương, mẹ Phương Nga, Lữ Minh Nghĩa và tài liệu mà các luật sư bào chữa cho hoa hậu cung cấp. (Ảnh: Vietnamnet) Chiều 29/6, chủ tọa công bố quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn các bị cáo Phương Nga và Thùy Dung từ tạm giam sang cho tại ngoại. Cùng với quyết định này, chủ tọa phiên tòa cũng công bố quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú và cấm xuất cảnh với các bị cáo này. (Ảnh: Tuổi Trẻ) TAND TPHCM cũng công bố quyết định trả hồ sơ vụ án, điều tra lại những tình tiết, căn cứ buộc tội Phương Nga và Thuỳ Dung đang có mâu thuẫn. (Ảnh: Soha.vn)./.

