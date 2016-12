59 lái xe được nhận giải thưởng “Vô lăng vàng”

Có 26 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và 59 lái xe đã có thành tích lái xe an toàn cùng các hành động thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng và cách ứng xử văn minh, lịch sự của người tài xế đã được Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tôn vinh giải thưởng Vô lăng vàng 2016 vào tối 28/12.

Thông qua giải thưởng này giúp nhân rộng và nâng cao nhận thức, ý thức của đội ngũ lái xe, DN vận tải trong việc chấp hành pháp luật ATGT, phòng tránh TNGT.

Lễ trao giải Vô lăng vàng lần thứ 4 năm nay tôn vinh 59 lái xe và 26 doanh nghiệp có nhiều đóng góp trong đảm bảo trật tự ATGT.

Ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, giải thưởng Vô lăng vàng là giải thưởng đầu tiên ghi nhận và tôn vinh các lái xe, các doanh nghiệp vận tải, hợp tác xã vận tải có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

“Qua giải thưởng, Ban tổ chức kỳ vọng sẽ nâng cao hơn nữa nhận thức, ý thức của toàn dân nói chung và đội ngũ lái xe nói riêng trong việc chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn giao thông”, ông Khuất Việt Hùng nói.

Qua lễ tôn vinh những “Vô lăng vàng” cũng sẽ tạo nguồn cảm hứng mới để những người tài xế chưa tốt nhìn lại mình và xây dựng môi trường văn hóa giao thông cho cộng đồng, góp phần thực hiện mục tiêu kéo giảm mạnh TNGT.

“Để có nhiều hơn những “Vô lăng vàng” như thế, trong trách nhiệm được giao, các cơ quan thành viên của Ủy ban ATGT Quốc gia sẽ tiếp tục thực hiện chương trình đào tạo, sát hạch và cấp GPLX một cách chặt chẽ. Việc đào tạo cần được đổi mới bên cạnh trang bị kiến thức pháp luật cần phải có những tình huống cho lái xe thể hiện kỹ năng, trình tự giải quyết tình huống cụ thể”, ông Khuất Việt Hùng đề xuất.

Sau 4 năm tổ chức và phát động, giải thưởng đã thu hút sự quan tâm tham gia của các đơn vị kinh doanh vận tải và đông đảo đội ngũ lái xe trên cả nước, điều đó đã được chứng minh qua sự phát triển cả về quy mô và số lượng các đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe kinh doanh vận tải tham gia giải thưởng.

Năm 2016 là năm thứ 4 Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức với gần 500 đơn vị và hơn 6.000 lái xe tham gia. Hội đồng bình xét cuả Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã lựa chọn ra 26 doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải và 59 lái xe đại diện cho trên 35.000 lái xe kinh doanh vận tải đã có thành tích lái xe an toàn cùng các hành động thể hiện phẩm chất đạo đức trong sáng và cách ứng xử văn minh, lịch sự của người lái xe.

Tại lễ trao giải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tiếp tục phát động phong trào thi đua xây dựng doanh nghiệp vận tải, lái xe an toàn năm 2017 và bình chọn giải thưởng Vô lăng vàng lần thứ 5.

Liên tiếp trong 3 năm qua được tôn vinh giải thưởng, đại diện Hợp tác xã vận tải Quyết Thắng (Đắk Lắk) cho biết, danh hiệu này đã khẳng định cho sự nỗ lực và cố gắng của doanh nghiệp trong việc chấp hành luật an toàn giao thông, thực hiện nghiêm các quy định trong kinh doanh vận tải, tạo được lòng tin và thu hút hành khách.

Lái xe Nguyễn Thế Luông (Công ty Cổ phần Anh Dương Việt Nam-Vinasun) một trong 2 tài xế đạt giải đặc biệt năm 2016 luôn tự hào và ý thức để trở thành người lái xe tốt thì không có cách nào khác là phải tuân thủ Luật giao thông và có cách ứng xử đẹp với hành khách, tuyệt đối không lái xe khi đã uống rượu, bia./.