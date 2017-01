Ảnh: Bến xe ở Hà Nội quy củ không ngờ sau khi điều chuyển luồng tuyến

Từ khi Sở GTVT Hà Nội bắt đầu điều chuyển, sắp xếp lại xe khách liên tỉnh từ ngày 2/1 các bến xe có sự thay đổi lớn theo hướng thông thoáng hơn đặc biệt là bến xe Mỹ Đình. Bến xe Mỹ Đình giảm hàng trăm lốt xe so với bình thường, quang cảnh bến Mỹ Đình cũng thông thoáng hơn so với mọi khi. Các đầu xe ra vào bến trật tự, thông thoáng không có tình trạng quá tải đặc biệt vào dịp cuối năm như mọi khi. Quang cảnh yên ả, quy củ không có tình trạng nhốn nháo, lộn xộn. Khu gửi xe cũng được sắp xếp gọn gàng hơn hẳn. Bến xe Yên Nghĩa vắng vẻ sau khi điều chuyển. Các tuyến xe buýt cũng được sắp xếp, tăng cường kết nối với bến xe đặc biệt là xe buyt BRT, không có tình trạng lộn xộn tại bến xe Yên Nghĩa. Các đầu xe như Thanh Hóa, Nghệ An... chấp hành đúng quy định trong việc điều chuyển và sắp xếp ra vào. Khu vực khách ra xe thông thoáng, sạch sẽ. Khu vực chờ mua vé của bến xe Yên Nghĩa hoạt động quy củ, nề nếp hơn. Quầy bán vé vắng vẻ. Các đầu xe khi lên có ngay sân đậu chờ, không phải thuê bến bãi bên ngoài. Không còn tình trạng các xe quá tải đi lại lòng vòng tìm chỗ đậu trong bến. Sau khi được điều chuyển nhiều đầu xe về nhưng bến xe Nước Ngầm không có biểu hiện của sự quá tải (ảnh làn xe riêng cho taxi vào đón khách). Các đầu xe phía nam di chuyển về bến Nước Ngầm được sắp xếp lốt và hoạt động thuận lợi theo đúng quy định (ảnh Phi Long).

Từ khi Sở GTVT Hà Nội bắt đầu điều chuyển, sắp xếp lại xe khách liên tỉnh từ ngày 2/1 các bến xe có sự thay đổi lớn theo hướng thông thoáng hơn đặc biệt là bến xe Mỹ Đình. Bến xe Mỹ Đình giảm hàng trăm lốt xe so với bình thường, quang cảnh bến Mỹ Đình cũng thông thoáng hơn so với mọi khi. Các đầu xe ra vào bến trật tự, thông thoáng không có tình trạng quá tải đặc biệt vào dịp cuối năm như mọi khi. Quang cảnh yên ả, quy củ không có tình trạng nhốn nháo, lộn xộn. Khu gửi xe cũng được sắp xếp gọn gàng hơn hẳn. Bến xe Yên Nghĩa vắng vẻ sau khi điều chuyển. Các tuyến xe buýt cũng được sắp xếp, tăng cường kết nối với bến xe đặc biệt là xe buyt BRT, không có tình trạng lộn xộn tại bến xe Yên Nghĩa. Các đầu xe như Thanh Hóa, Nghệ An... chấp hành đúng quy định trong việc điều chuyển và sắp xếp ra vào. Khu vực khách ra xe thông thoáng, sạch sẽ. Khu vực chờ mua vé của bến xe Yên Nghĩa hoạt động quy củ, nề nếp hơn. Quầy bán vé vắng vẻ. Các đầu xe khi lên có ngay sân đậu chờ, không phải thuê bến bãi bên ngoài. Không còn tình trạng các xe quá tải đi lại lòng vòng tìm chỗ đậu trong bến. Sau khi được điều chuyển nhiều đầu xe về nhưng bến xe Nước Ngầm không có biểu hiện của sự quá tải (ảnh làn xe riêng cho taxi vào đón khách). Các đầu xe phía nam di chuyển về bến Nước Ngầm được sắp xếp lốt và hoạt động thuận lợi theo đúng quy định (ảnh Phi Long).