Ảnh: Khoan cọc nhồi đầu tiên cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên

Đại diện BQL dự án Đầu tư xây dưng Công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, yêu cầu thi công phải đảm bảo không để vật liệu hay nước tràn ra bên ngoài hàng rào ảnh hưởng đến giao thông. Nếu có bất cứ vấn đề gì sẽ đình chỉ ngay hoạt động. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 311 tỷ đồng, trong đó hạng mục quan trọng cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên dài 271m, rộng 10m. Dự án nhằm giải quyết ùn tắc giao thông cho 2 quận Ba Đình, Tây Hồ. Kết nối giữa trung tâm chính trị Ba Đình với sân bay Nội Bài thông qua cầu Nhật Tân... Cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên là một trong 8 công trình giao thông trọng điểm của TP Hà Nội Thời gian thi công cầu vượt qua nút giao An Dương – Thanh Niên khoảng 7 tháng. Để đảm bảo công tác thi công an toàn, giờ cao điểm toàn bộ xe khách, xe taxi sẽ bị cấm lưu thông qua nút giao An Dương - Thanh Niên cả 2 hướng. Lãnh đạo BQL dự án công trình giao thông thành phố cho biết, trong dự án này, thành phố cũng sẽ thay thế 1,1km đê đất sông Hồng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương bằng kết cấu tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L. Đơn vị thi công đã đào thử nghiệm ở đoạn đê cửa khẩu An Dương chuẩn bị cho việc thay thế đê đất hiện tại.

Đại diện BQL dự án Đầu tư xây dưng Công trình giao thông TP Hà Nội cho biết, yêu cầu thi công phải đảm bảo không để vật liệu hay nước tràn ra bên ngoài hàng rào ảnh hưởng đến giao thông. Nếu có bất cứ vấn đề gì sẽ đình chỉ ngay hoạt động. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 311 tỷ đồng, trong đó hạng mục quan trọng cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên dài 271m, rộng 10m. Dự án nhằm giải quyết ùn tắc giao thông cho 2 quận Ba Đình, Tây Hồ. Kết nối giữa trung tâm chính trị Ba Đình với sân bay Nội Bài thông qua cầu Nhật Tân... Cầu vượt nút giao An Dương - Thanh Niên là một trong 8 công trình giao thông trọng điểm của TP Hà Nội

Thời gian thi công cầu vượt qua nút giao An Dương – Thanh Niên khoảng 7 tháng.

Để đảm bảo công tác thi công an toàn, giờ cao điểm toàn bộ xe khách, xe taxi sẽ bị cấm lưu thông qua nút giao An Dương - Thanh Niên cả 2 hướng. Lãnh đạo BQL dự án công trình giao thông thành phố cho biết, trong dự án này, thành phố cũng sẽ thay thế 1,1km đê đất sông Hồng đoạn từ khách sạn Thắng Lợi đến cửa khẩu An Dương bằng kết cấu tường chắn bê tông cốt thép dạng chữ L. Đơn vị thi công đã đào thử nghiệm ở đoạn đê cửa khẩu An Dương chuẩn bị cho việc thay thế đê đất hiện tại.