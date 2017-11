Ảnh: Người dân Thừa Thiên Huế khổ sở chịu 3 trận lụt trong 2 tuần

Các vùng ven thành phố bị chia cắt nhiều nơi, đặc biệt các huyện như Hương Trà, Quảng Điền, Phong Điền, Phú Lộc...nhiều nơi giao thông bị chia cắt và người dân phải oằn mình di chuyển trong mưa lũ bằng các phương tiện thuyền lớn, nhỏ với độ an toàn thấp. Các tuyến đường ở thành phố ngập lụt do lượng mưa quá nhiều khiến nước không thể thoát nhanh cộng với thủy điện xả lũ khiến mực nước sông Hương liên tục ở cấp báo động 2 và 3. Gia cầm được kê lên bục cao tránh lụt. Người dân phố cổ Bao Vinh di chuyển trong mưa lụt bằng xe máy khi nước đã dâng cao. Ở Hương Vinh, phương tiện di chuyển được dùng nhiều nhất là thuyền. Những đứa trẻ chèo thuyền thuần thục. Một người đàn ông đang khó nhọc dắt chiếc xe máy bị ngập nước. Hai anh em lội lụt đi mua đồ ăn cho cả nhà. Xe máy phải gác lên cao để tránh ngập nước. Một người đàn ông liều mình chạy xe qua mênh mông biển nước. Người dân ở các vùng trũng di chuyển ra khỏi vùng ngập bằng thuyền, thuyền đi len lỏi trong các khu mộ. Đi thuyền nhưng hầu hết mọi người đều không có áo phao, rất nguy hiểm trong mưa lũ. Nước lũ bao quanh một căn nhà. Những nụ cười hiếm hoi trong lũ. Khung cảnh không khác gì "miền Tây sông nước". Người đàn ông chèo thuyền đưa khách ra khỏi vùng lũ, nghề chèo thuyền giúp ông kiếm được kha khá trong những ngày mưa lụt. Các trường học nghỉ học nhiều ngày do mưa lụt. Mưu sinh trong những ngày mưa lụt.

