Bắt giữ 2 tàu 100 tấn hút cát trái phép trên sông Cấm

Trước đó, ngày 5/9, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an huyện An Dương đã phát hiện trên tuyến sông Cấm, đoạn qua địa phận thôn Lê Xá, xã Đại Bản, có 2 tàu đang khai thác cát trái phép dưới sông. Khi lực lượng công an kiểm tra, tàu HP-0198 trọng tải 100 tấn, do Doãn Mạnh Tùng (SN 1987, ở thôn 5 xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên) điều khiển, đã vội vã rút vòi hút cát tháo chạy.

Tàu HP-0652 bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Khắc Đoàn).

Ngay sau đó, lực lượng chức năng phối hợp với Công an xã Đại Bản huy động phương tiện phà tự hành tại bến phà Nống để truy đuổi, bắt giữ tàu HP-0198 cùng với tàu HP-0652, trọng tải trên 100 tấn, do Doãn Văn Mạnh Quỳnh (anh ruột của Tùng, SN 1983) điều khiển.

Theo cơ quan chức năng, đây là lần thứ 2 trong năm 2017, Doãn Văn Mạnh Quỳnh bị Công an huyện An Dương bắt giữ cùng về hành vi khai thác cát trái phép ngay trên đoạn sông này.

Sau khi kiểm tra hai tàu HP-0652 và HP-0198, tổ công tác phát hiện trên mỗi tàu có lắp 2 máy bơm hút cát và 2 chỗ hút cùng các ống nối cao su để khai thác cát dưới lòng sông.

Hiện, công an huyện An Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện, tạm giữ hai tàu trên để hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật./.

