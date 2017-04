Bộ trưởng Trương Minh Tuấn là nạn nhân của tin nhắn rác

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn chiều 18/4, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn cho biết, vấn đề tin nhắn rác, sim rác là vấn đề bức xúc hiện nay. Bản thân Bộ trưởng Bộ TT&TT cũng là nạn nhân của tin nhắn rác.

Xét về mặt bản chất nguồn gốc gây ra tin nhắn rác là bán sim rác một cách tràn lan. Rất nhiều người bị sử dụng thông tin cá nhân mà không được báo trước.

Toàn cảnh phiên họp chiều 18/4

Bộ trưởng kể: “Chúng tôi đi ra nước ngoài, mua được một cái sim ở nước họ để sử dụng rất khó khăn. Chuyến công tác ở Nhật Bản vừa rồi, tôi nhờ đồng chí tham tán mua một cái sim. Đồng chí yêu cầu phải có hộ chiếu, nhưng phải sau một tuần mới lấy được sim, trong khi chúng tôi chỉ ở lại có 3 ngày. Còn ở ta muốn mua bao nhiêu sim cũng được”.

Điều này, theo Bộ trưởng do thiếu quản lý sát sao của các cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan chức năng, trong đó có trách nhiệm của ngành thông tin truyền thông, và đương nhiên có trách nhiệm của người đứng đầu ngành, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhìn nhận. Đây cũng là vấn đề gây nguy cơ mất an ninh an toàn thông tin quốc gia.

Vấn đề này tồn tại nhiều năm nhưng chưa được xử lý triệt để, theo Bộ trưởng là do lợi ích của nhiều bên: cả nhà mạng, đại lý sim thẻ và cả người sử dụng. Nhà mạng được hưởng lợi vì phát triển được thuê bao di động, đại lý sim thẻ hưởng lợi có doanh số lợi ích nhất định còn người dùng được lợi từ sim mới được khuyến mại nhiều.

Theo Bộ trưởng, cách xử lý tin nhắn rác trước đây chưa hiệu quả: “Cách xử lý của chúng ta là xử lý các đại lý, cách làm này không hiệu quả”. Do đó, Bộ trưởng cho hay hiện nay Bộ đã kiên quyết chặn ngay từ đầu, từ các nhà mạng. Phải truy trách nhiệm các nhà mạng. Các doanh nghiệp viễn thông phải xử lý được tin nhắn rác, sim rác nếu không được sẽ thay thế người đứng đầu.

Theo Bộ trưởng, từ tháng 10/2016 đến nay, Bộ TT&TT đã thu hồi được 20 triệu sim rác. Việc thu hồi được 20 triệu sim rác vừa qua đã giúp giảm mạnh lượng tin nhắn rác. Dù vậy, lượng sim rác vẫn còn khá lớn và tới đây Bộ sẽ tiếp tục có các biện pháp mạnh mẽ hơn./.