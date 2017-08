Các tỉnh miền núi phía Bắc chuẩn bị ứng phó hoàn lưu bão số 7

Theo dự báo trên địa bàn các tỉnh vùng núi phía Bắc sẽ có mưa, có nơi mưa rất to và dông, đề phòng sạt lở đất và lũ quét trong những ngày tới do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 7. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai- Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh tỉnh Yên Bái, Sơn La, Điện Biên và các địa phương trong tỉnh chủ động triển khai các biện pháp, hạn chế thấp nhất những thiệt hại do thiên tai gây ra.



Chủ động về phương tiện và lực lượng ứng cứu khi mưa lũ xảy ra.

Do đặc điểm địa hình chia cắt, độ dốc lớn, nhiều khe suối, sông hồ nên nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt tại các tỉnh rất cao, các địa phương liên tục rà soát những địa điểm có nguy cơ xảy ra nguy hiểm; thông tin cảnh báo đến các đối tượng bị ảnh hưởng và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp. Chủ động bố trí lực lượng kiểm soát, kịp thời xử lý các tình huống đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua các ngầm, tràn, đường ngập nước, đò ngang, đò dọc.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái cho biết: "Chúng tôi đã yêu cầu các đơn vị và địa phương lên kế hoạch chi tiết để khi có mưa lũ, ngập úng, sạt lở đất xảy ra thì có giải pháp kịp thời. Thứ hai là công tác cảnh báo phải kịp thời, hiện nay chúng tôi tuyên truyền đến người dân qua nhiều hình thức để người dân chủ động phòng tránh được những thiệt hại...".

Tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các huyện, thành phố, các sở, ban ngành tập trung theo dõi chặt chẽ diễn biến của cơn bão, cảnh báo cho nhân dân sống ở vùng ven sông suối, hạ lưu các hồ, đập, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét như: Thành phố, huyện Sông Mã, Mường La...biết thông tin để chủ động các biện pháp phòng chống.

Song song với đó, tỉnh cũng chỉ đạo các ngành chức năng chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu có thể xảy ra, chủ động phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Sẵn sàng phương án, bố trí lực lượng chủ động điều tiết hồ chứa thủy điện, thủy lợi đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình và hạ du.



Tỉnh Điện Biên yêu cầu các địa phương tập trung tuyên truyền cho người dân không ra sông, suối vớt củi, đánh bắt cá trong các ngày bị ảnh hưởng bởi bão số 7.

Tỉnh Điện Biên cũng đã tăng cường chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố và các xã tiếp tục thực hiện tốt các phương án về cảnh báo để thực hiện tốt nhất công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn cho nhân dân, để giảm thiệt hại ít nhất về tài sản cũng như con người.

Tuy nhiên do tập quán sinh sống của đồng bào, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số luôn sinh sống ven sông suối, do vậy tình trạng cứ vào mùa mưa lũ lại ra bắt cá, vớt củi vẫn còn. Hiện nay tỉnh Điện Biên đã yêu cầu các địa phương cảnh báo tất cả người dân sinh sống tại các khu vực này về ảnh hưởng của cơn bão số 7 và kiên quyết di dời hơn 200 hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt lở cao ra ngoài khu vực nguy hiểm.

Ông Trần Hà Sơn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Điện Biên cho biết: "Chúng tôi đã kiên quyết di dời các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao như tại Mường Nhé, Nậm Pồ. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền để người dân không ra suối vớt củi, bắt cá khi mưa lũ về"./. Hoàn lưu bão số 7, miền Bắc mưa trên diện rộng VOV.VN - Từ chiều tối và đêm 28/8 đến hết ngày 31/8 ở Bắc Bộ có mưa diện rộng; khu vực Tây Bắc và Việt Bắc, Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to.