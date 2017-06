Trước ngày thi THPT quốc gia, thí sinh đến Văn Miếu xin chữ gì nhiều nhất?

Ngày mai (22/6) các thí sinh trên toàn quốc sẽ bước vào ngày thi đầu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia 2017. Hôm nay hàng ngàn thí sinh và phụ huynh đến Văn Miếu dâng hương, cầu may mắn. Là nơi thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền, đồng thời cũng là trường đại học đầu tiên của nước ta, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã trở thành điểm đến quen thuộc của hàng ngàn sỹ tử mỗi năm trước mỗi mùa thi cử. Các thí sinh và phụ huynh thành kính trước ban thờ Khổng Tử. Phụ huynh mang sớ đến cầu khấn. Một số thí sinh mang cả giấy báo dự thi, bút, thước kẻ... đặt lên bàn thờ Chu Văn An mong được thi cử đỗ đạt. Nguyễn Nhật, học sinh trường THPT Nguyễn Siêu chia sẻ: "Em đến Văn Miếu dâng hương để cầu được may mắn và một sức khỏe thật tốt để bước vào kỳ thi. Ngoài ra đây cũng là năm có rất nhiều điểm mới trong kỳ thi, bản thân chúng em cũng còn rất bỡ ngỡ, lo lắng, nhưng khi đến đây dâng hương, em cảm thấy tâm lý thoải mái hơn rất nhiều". Nhiều phụ huynh trực tiếp đưa con đến Văn Miếu, hướng dẫn từng bước tỷ mỉ để dâng hương một cách thành kính nhất. Xin chữ là một hoạt động không thể thiếu tại Văn Miếu những ngày này. Hai nữ sinh trường THPT Quang Trung Hà Đông tự đi hơn chục cây số về Văn Miếu dâng hương, xin chữ. Nhà thư pháp Nguyễn Minh Châu, Hội nghiên cứu Hán Nôm, người trực tiếp cho chữ cho biết, những ngày gần đây, có hàng nghìn sỹ tử đến Văn Miếu xin chữ. Trong đó chữ Đăng khoa với nghĩa thi đỗ được xin nhiều nhất. Các gian hàng lưu niệm cũng chuẩn bị đầy đủ các loại thẻ chữ phục vụ nhu cầu thí sinh. Nhiều thí sinh lựa chọn các thẻ nhớ nhỏ gọn để tiện mang trong balo, cặp sách khi đến trường thi. Sau những ngày dài ôn thi, Nguyễn Ngọc Trâm, học sinh trường THPT Nguyễn Siêu đến Văn Miếu dâng hương để cầu xin may mắn, tâm lý thoải mái, an tâm hơn khi bước vào kỳ thi. Có con học nội trú tại trường THPT Trí Đức, Hà Nội, chị Nguyễn Phương từ Lạng Sơn bắt xe về Hà Nội để đưa con đến Văn Miếu cầu mong con có một sức khỏe tốt, tâm lý ổn định và may mắn khi bước vào kỳ thi.

