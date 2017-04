Hà Tĩnh: Người dân phản đối Trạm thu phí BOT Cầu Rác

Sáng nay (16/4), hàng trăm phương tiện, người dân ở một số xã của huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh tập trung ở hai đầu Cầu Rác (nằm trên quốc lộ 1A, thuộc xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên) yêu cầu chủ đầu tư đường tránh thành phố Hà Tĩnh là Tổng công ty một thành viên hạ tầng Sông Đà miễn, giảm phí cho người dân trong khu vực.

Người dân cho rằng họ không sử dụng đường BOT nên không có nghĩa vụ phải đóng phí. Ảnh: Dân trí

Hàng đoàn xe tải cùng một số xe ô tô con tập trung, dàn hàng lưu thông chậm khi qua trạm thu phí Cầu Rác để phản đối và yêu cầu miễn phí lưu thông cho họ. Sự việc đã khiến giao thông trên tuyến quốc lộ 1A bị ách tắc cục bộ. Người dân địa phương cho rằng, nhiều năm nay, các phương tiện đi qua trạm Cầu Rác, dù không đi một mét đường BOT nào, nhưng vẫn phải đóng phí.

Trao đổi với phóng viên VOV, Trung tá Trần Vĩnh Thành, Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, đảm bảo trật tự, giao thông thông suốt; đồng thời giải thích, tuyên truyền cho người dân hiểu và yêu cầu họ trở về nhà.

Một số phương tiện dán biểu ngữ: “Chúng tôi không đi đường BOT, tại sao bắt chúng tôi trả tiền” - Ảnh: Thắng Dinh.

Trung tá Trần Vĩnh Thành nói: "Chúng tôi nhận định, nếu ở đó tụ tập đông thì có nguy cơ cao ách tắc quốc lộ 1A. Nhận định trước được tình hình phức tạp như vậy nên chúng tôi đã vào cuộc quyết liệt ngay từ đầu. Và cũng rất là may là người dân trên địa bàn xã Cẩm Minh, Kỳ Phong (Kỳ Anh), Cẩm Trung của Hà Tĩnh cũng đồng thuận với quan điểm của lực lượng công an huyện. Chính vì vậy, người dân bảo là chúng tôi sẽ kiến nghị quyền lợi, nhưng chúng tôi đảm bảo chấp hành pháp luật, an ninh trật tự"./.