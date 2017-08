Hiện trường vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân- Cầu Giẽ

Vào 5 giờ 40 phút sáng nay, tại km 209+250, xe khách mang biển kiểm soát 36B-02773 đang lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội) thì bất ngờ đâm thẳng vào đuôi xe khách mang biển kiểm soát Lào. Vụ va chạm khiến ít nhất 10 người bị thương. Ảnh Anh Tuấn. Cú va chạm mạnh khiến phần đầu ô tô khách tỉnh Thanh Hóa dính chặt đuôi xe mang biển số Lào, cửa kính vỡ vụn, nhiều bộ phận khác của hai xe bị hư hỏng nặng. Ảnh Pham Sơn Long. Theo thông tin từ công ty BOT Pháp Vân – Cầu Giẽ, vụ tai nạn xảy ra giữa hai xe khách rất may không có thiệt hại về người, trong số 10 người bị thương, thì người bị nặng nhất là bị gẫy chân. Ảnh Hoài Lam. Xe khách giường nằm BKS: 36B - 027.73 do anh Ngô Văn Đô (SN 1963, quê quán Yên Định, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Hà Nam - Hà Nội, đến km 209 + 250, đã đâm vào sau xe khách mang BKS của Lào, UN 0410, do anh Phạm Thanh Cảng (SN 1977, quê quán Giao Thủy, Nam Định) điều khiển. Ảnh Hoài Lam. Vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều người bị thương nặng. Ảnh Hoài Lam. Do một phụ xe bị kẹt trong xe của Lào cho nên phải mất nhiều thời gian, đến khoảng 8 giờ 30 mới đưa được phụ xe đó ra (sau hơn 3 tiếng).Ảnh Hoài Lam. Những mảnh vỡ vưỡng vãi khắp mặt đường. Ảnh Hoài Lam. Sự cố cũng khiến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ bị tắc khoảng 10 km, các phương tiện di chuyển khó khăn. Phần đầu và đuôi của 2 xe hư hỏng nặng. Ảnh ANTD Đầu xe khách biển Thanh Hóa dính chặt vào đuôi xe biển lào. Ảnh ANTD Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với các đơn vị có mặt ở hiện trường giải quyết vụ việc. Ảnh ANTD Theo Chỉ huy Đội CSGT số 7 (Phòng 10 - Cục CSGT Bộ Công an), cho biết vụ tai nạn khiến ít nhất 10 người bị thương. Nhiều xe cứu thương đến hiện trường đưa người gặp nạn đi cấp cứu. Ảnh ANTD Những dấu vết để lại hiện trường. Ảnh ANTD Tai nạn ban đầu được xác định do trời mưa đường trơn trượt, 2 xe chạy với tốc độ cao không giữ được khoảng cách an toàn. Ảnh ANTD Vụ tai nạn khiến 2 xe khác gặp nạn theo. Ảnh ANTD

