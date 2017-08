Hoàn lưu cộng hưởng bão số 7 và số 6 rất nguy hiểm

Sáng 27/8, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai đã có cuộc họp về công tác ứng phó với bão số 7 và một số đợt thiên tai xảy ra trong tháng 8. Đến dự và chủ trì hội nghị có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT – Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường. Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo hội nghị.

Theo báo cáo của Văn phòng phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, bão số 7 hình thành ngoài khơi Đông Nam đảo Luzon (Philippines) và đi vào Biển Đông ngày 26/8. Dự báo trưa nay 27/8 bão sẽ đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) sau suy yếu dần. Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12, biển động rất mạnh. Trong 12 giờ tới, vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 110,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên cấp 3.

Cơn áp thấp nhiệt đới trên biển Đông hình thành sáng 26/8, trên khu vực giữa Biển Đông di chuyển chậm theo hướng Đông đã suy yếu nhanh, đến chiều tối cùng ngày đã suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.

Tính đến ngày 26/8, Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và các địa phương các tỉnh thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận đã thông báo, kiểm đếm hướng dẫn cho 67.772 phương tiện cùng 330.667 lao động về diễn biến, hướng di chuyển của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới trên biển để chủ động phòng tránh.

Khu vực miền núi phía Bắc Trung bộ và Tây Nguyên ban ngày có mưa vừa đến mưa to, riêng Thanh Hóa, Quảng Trị và Bình Phước có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến dưới 70mm. Về đêm khu vực ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Thuận, Tây Nguyên có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 50mm, riêng Nghệ An và Kon Tum có mưa rất to.

Lưu lượng các hồ thủy điện trên hệ thống sông Hồng, hồ Thủy điện Hòa Bình đang mở 2 cửa xả đáy; hồ Sơn La đang mở 1 cửa xả đáy, hồ Thác Bà mở 2 cửa xả mặt và hồ Tuyên Quang mở 3 cửa xả đáy.

Cũng theo báo cáo từ đầu tháng 6 đến nay, nhiều địa phương trên cả nước đã có mưa và mưa to, tại khu vực miền núi phía Bắc liên tiếp có mưa lớn, một số nơi lên đến 2000mm. Đêm ngày 2 rạng sáng 3/8, tại các tỉnh Tây Bắc đã có mưa cục bộ rất lớn đã xảy ra lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng nhất là Mường La, Sơn La, Mù Cang Chải, Yên Bái gây thiệt hại lớn về người và tài sản và cơ sở hạ tầng. Cùng thời điểm đó mưa lớn tại phía Nam Trung Quốc nên một số hồ thủy điện xả lũ đột ngột về Lai Châu với lưu lượng đến 9.500m3/s. Ban chỉ đạo TƯ PCTT đã chỉ đạo xả lũ các hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Tuyên Quang. Việc xả lũ cũng đã gây ảnh hưởng đến sản xuất và an toàn hệ thống đê điều hạ du.

Đại diện Trug tâm khí tượng thủy văn thông báo về diễn biến cơn bão số 7 và áp thấp nhiệt đới.

Thiệt hại do bão số 6, trong các ngày 25-26/8, có 3 người chết, 2 người mất tích.

Thiệt hại trên cả nước từ đầu năm đến nay 116 người chết và mất tích. Tổng thiệt hại vật chất ước tính trên 5.640 tỷ đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng NN- PTNT Nguyễn Xuân Cường đề nghị, đối với vùng núi phía Bắc có lượng mưa nhiều liên tục trên địa bàn là một điểm hết sức đáng lưu ý trong công tác chỉ đạo.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường toàn bộ lớp phủ bì hỗn hợp đất đá chỉ còn trơ những khối đá mồ côi có bất kỳ tác động nhỏ, cùng những yếu tố cộng hưởng gây lũ quét. Ông Cường cho rằng nguyên nhân có phần do chất lượng rừng đa dạng sinh học đang bị cạn kiệt. Vì thế cần phải tập trung chú ý cao độ đề phòng những vùng có nguy cơ cao về sạt lở, lũ quét trên tinh thần hết sức chủ động không chủ quan.

Liên quan đến việc chỉ đạo tàu thuyền về nơi tránh bão an toàn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường lưu ý hiện nay hoàn lưu cộng hưởng giữa cơn bão số 6 và số 7 vẫn còn hết sức nguy hiểm, lưu ý tàu thuyền nhỏ ở ven bờ nếu chủ quan tiếp tục ra khơi gặp sự cố.

Đặc biệt các tỉnh miền núi phía Bắc không chủ quan phải di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm gềnh, đập, tràn… có người thường trực.

Các hồ chứa thủy điện hiện đã đầy đến mức cho phép. Việc chỉ đạo điều hòa mực nước hồ có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị liên quan đã bảo đảm giữ được an toàn hồ, vẫn đảm bảo dung tích cắt lũ không gây ảnh hưởng đến hạ lưu là một thành công.

Đối với khu vực Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ, yêu cầu hết sức lưu ý đến hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới vẫn còn vì đang là tâm điểm mùa mưa bão ở miền Trung do đó cần chú ý tập trung khẩn trương chỉ đạo thu hoạch lúa hè thu vì vùng này khả năng sẽ tiếp tục có mưa cục bộ; tập trung kiểm tra các hồ, đặc biệt lưu ý đây là tâm điểm mùa mưa bão do đó quy trình vận hành hồ chứaa hết sức nghiêm túc thường xuyên trao đổi ban chỉ đạo để có sự chỉ đạo nhịp nhàng.

Để khắc phục lâu dài tồn tại trong công tác phòng, chống thiên tai, Chính phủ giao Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai, Bộ NN-PTNT phối hợp với các bộ, ngành, địa phương liên quan xây dựng, trình Thủ tướng chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai cho khu vực miền núi, đặc biệt là phòng, chống lũ quét, sạt lở đất gắn với cơ cấu lại nơi ở, kết hợp sinh kế bền vững gắn với bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ tại một số khu vực trọng yếu; có những dự án, đề án nghiên cứu thiết thực, khả thi trong ứng phó với thiên tai, bão lũ.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, theo dõi chặt chẽ diễn biến bão số 7 và những nguy cơ tiếp theo do bão gây ra để chủ động hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Kểm soát chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho chủ tàu, thuyền viên, các tàu, thuyền tại vùng ảnh hưởng của bão, áp thấp nhiệt đới

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương vùng mưa lũ tiếp tục chủ động rà soát lại những khu vực dễ bị tổn thương bởi lũ quét, lũ ống, sạt lở đất... để chủ động có phương án di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm; hỗ trợ, giúp đỡ người dân về lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc, sửa chữa nhà cửa, bệnh viện, trường học, điện, giao thông... nhằm đảm bảo ổn định cuộc sống nhân dân sau thiên tai.

Về lâu dài, Bộ Tài nguyên và Môi trường phải tham mưu lập bản đồ về tai biến địa chất nói chung, sạt lở đất nói riêng. Trên cơ sở đó, tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan bố trí lại khu vực dân cư để người dân sống trong khu vực an toàn trước thiên tai; theo dõi chặt chẽ thiên tai, bão lũ, cung cấp các bản tin dự báo, cảnh báo sát với thực tế đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành.

Một điểm ngập úng ở thành phố Thái Nguyên. (ảnh báo Thái Nguyên)

Bộ NN-PTNT phối hợp với các cơ quan chuyên môn sớm tổ chức hội thảo về tai biến địa chất, xây dựng đề án phát triển hệ thống quan trắc theo phương châm xã hội hoá tại các vùng dễ bị tổn thương bởi thiên tai.

Các địa phương, đơn vị chức năng tăng cường bố trí kinh phí thực hiện di dân vùng có nguy cơ rủi ro cao về thiên tai, nhất là nguy cơ mất an toàn đối với lũ quét, sạt lở đất; xây dựng hệ thống đo mưa chuyên dùng và hệ thống cảnh báo phục vụ công tác chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai; nguồn dự phòng ngân sách hỗ trợ các địa phương nhanh chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống nhân dân. Đồng thời các địa phương bố trí nguồn lực để nâng cao nhận thức và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đảm bảo đúng tiến độ đã được phê duyệt, nhất là khu vực miền núi nơi đồng bào có nhận thức thấp, sinh sống trong vùng có nguy cơ rủi ro thiên tai cao...

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, hiện nay, hồ Thủy điện Hòa Bình đang mở hai cửa xả đáy; hồ Sơn La đang mở một cửa xả đáy; hồ Thác Bà mở hai cửa xả mặt; hồ Tuyên Quang mở ba cửa xả đáy. Các đơn vị tư vấn đang tiếp tục theo dõi tình hình lưu lượng nước đến hồ, tổng hợp, tính toán để tham mưu điều tiết, vận hành./. Bão số 7 sẽ “tấn công” vùng núi phía Bắc, không được chủ quan VOV.VN - Tổng cục trưởng Tổng Cục PCTT yêu cầu cần tăng cường công tác dự báo cho sát thực để chỉ đạo khoanh vùng ảnh hưởng của bão và áp thấp