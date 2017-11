Khu biệt thự triệu đô thành “nhà trọ bất đắc dĩ” giữa Hà Nội

Tại Hà Nội trong thời gian qua có rất nhiều khu biệt thự sang trọng có giá trị lên đến mấy chục tỷ/căn bị bỏ hoang, biến thành nơi ở "miễn phí" cho người lao động tứ xứ, thậm chí là các con nghiện tá túc. Nằm sát đại lộ Thăng Long, cách trung tâm Hà Nội không quá xa, trong khu đô thị Nam An Khánh (xã An Khánh, huyện Hoài Đức) có hàng trăm biệt thự liền kề có giá trị từ chục tỷ lên đến hàng chục tỷ bị bỏ hoang suốt thời gian dài. Các căn biệt thự này dù đã được xây dựng xong phần thô nhưng tới nay vẫn chưa có chủ. Nó trở thành "phòng trọ" miễn phí cho rất nhiều lao động hay người tứ xứ đổ về. Tại mỗi căn biệt thự có 3 tầng, mỗi tầng có khoảng hơn chục người đang sinh hoạt và ở. Ban ngày, những người lao động tỏa đi khắp nơi để kiếm sống, đến tối họ lại trở về "phòng trọ" miễn phí của mình để nghỉ ngơi. Hầu hết các lao động sinh sống ở đây đều là dân tỉnh lẻ có hoàn cảnh khó khăn lên Thủ đô kiếm sống. Họ phải tự chế ra các nhà vệ sinh, nhà tắm và dụng cụ thiết yếu phục vụ cuộc sống hàng ngày. Anh Minh, một công nhân xây dựng quê Yên Bái cho biết: “Tôi từ quê lên đây kiếm sống và ở đây mấy năm nay, lao động vất vả, tiền nhà trọ và sinh hoạt đắt đỏ, mọi thứ rất khó khăn. May mắn ở nơi đây bỏ hoang đã lâu nên chúng tôi tá túc, ăn ở và sinh hoạt giúp tiết kiệm được nhiều chi phí". Những dãy nhà triệu đô là niềm mơ ước của biết bao nhiêu người đang bị bỏ hoang đầy lãng phí. Được biết, khu đô thị Nam An khánh (Hoài Đức, Hà Nội), xây dựng với mục đích để trở thành khu đô thị kiểu mẫu. Chủ đầu tư là Cty CP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà. Dự án được triển khai xây dựng từ những năm 2012 và hoàn thiện vào quý IV năm 2013. Thời điểm bất động sản phát triển nóng, dự án đã trở thành một "miếng bánh" hấp dẫn các nhà đầu tư bất động sản. Tuy nhiên, không hiểu sao những ngôi biệt thự hoành tráng được xây dựng sắp đến ngày hoàn thành đã biến thành nơi hoang hóa, cỏ mọc, phong sương và cho người vô gia cư, lao động nghèo sinh sống. Có những căn biến thành quán trà đá bán cho người lao động ở tại đây. Những ngôi biệt thự xuống cấp trầm trọng và nhem nhuốc với những cảnh sinh hoạt mất vệ sinh. Cuộc sống tạm bợ của các lao động trong những căn biệt thự bỏ hoang. Sinh hoạt nhếch nhác, mất vệ sinh.

