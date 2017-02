Mâu thuẫn với bố mẹ, con trai say rượu phóng hỏa đốt nhà mùng 4 Tết

Ngày 4/2, thông tin từ Ban công an xã Thông Thụ, huyện Quế Phong, Nghệ An cho biết, vừa qua trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy thiêu rụi căn nhà của một gia đình. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do khi vừa uống rượu, người con trai và bố mẹ của mình có xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc nóng giận, sẵn có hơi men trong người nên đã không làm chủ được hành động của mình phóng hỏa thiêu rụi căn nhà của gia đình.