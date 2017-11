Những vụ bạo hành trẻ em dã man khiến dư luận phẫn nộ

Trẻ 16 tháng tuổi bị cô giáo đánh tím mặt. Sự việc xảy ra tại tường mầm non tư thục Ánh Sao (Hà Đông, Hà Nội). Mẹ của bé cho biết, khi đón con về nhà thì phát hiện bé gái có biểu hiện hoảng sợ, nhiều vết thâm tím trên người. Sau đó, gia đình có nhận điện thoại cô giáo L. nói rằng bé P. bị ngã. Cô L. đã xin lỗi chị vì sơ xuất đã để cho bé ngã.... Cô giáo mầm non bạo hành trẻ 16 tháng tuổi ở Hà Nội chỉ vì ăn chậm. Nickname Ngọc Bích Trần được cho là mẹ của cháu bé đã đăng tải clip kèm theo chú thích: “Ngày 6/10/2015, vợ chồng em có tình cờ xem camera của lớp con em thì thấy con em khóc và bị cô giáo đánh…”. Đó là trường mầm non tư thục Nụ Cười Xinh, có địa chỉ tại đường Lê Đức Thọ, Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Cách đây khoảng một năm, vụ việc bé trai 8 tháng tuổi ở Bình Thuận bị người giúp việc bạo hành. Bố cháu bé kiểm tra camera, phát hiện nữ giúp việc sinh năm 1963 nắm hai chân em bé, xốc ngược đầu xuống đất, đồng thời lắc mạnh khiến bé kêu khóc rất thảm thiết. Kiểm tra khắp người con, anh thấy đầu trán cháu đỏ ửng như va đập vào vật gì, đặc biệt vùng kín của cháu bị bầm tím. Sáng 5/2/2017, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh cô giáo dùng dép đánh vào đầu bé trai khiến bé bật khóc. Tiếp đó là cảnh giáo viên dùng vòi nước xịt rửa cho các bé. Clip cho thấy trong quá trình chăm sóc trẻ nhỏ, các cô giáo thường xuyên có hành vi bạo lực và đe dọa trẻ nhỏ. Vụ việc xảy ra tại trường Mầm non Sen Vàng (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tháng 8/2017, vụ việc bé trai T.T. A. (14 tháng tuổi) ở Hà Nội bị bạo hành dã man tới nỗi chấn thương sọ não khiến dư luận hết sức phẫn nộ. Lúc 12h30 ngày 4/8, cháu T. A. được đưa đến Bệnh viện Nhi mà không có người thân đi cùng. Trước đó, T.A. được đưa vào Bệnh viện Việt Nam - Cu Ba Hà Nội, Bệnh viện Xanh Pôn trong tình trạng hôn mê, co giật, mắt bị giãn, bầm tím toàn thân và xây xước ở bộ phận sinh dục, cổ. Cách đây hơn một tháng, gia đình anh Đặng Văn Tài (33 tuổi), trú phường Bến Thủy, TP Vinh, tố cáo người giúp việc bạo hành con trai hơn 4 tháng tuổi. Thấy bé hay bị nôn ói, ngủ giật mình nên hai vợ chồng anh đưa con đi khám. Bác sĩ cho biết bé có dấu hiệu nội tiết bình thường nhưng sau thóp bị phồng, khả năng phồng não. Nghi ngờ con bị bạo hành khi không có ai ở nhà, ngày 24/10, anh Tài kiểm tra lại camera và phát hiện người giúp việc đã đánh con mình. Đỉnh điểm là vào ngày 11/10, khi cháu bé khóc, bà Lý vỗ vào người rồi đánh vào vùng đầu cháu, lấy gối chẹn lên mặt, giật lắc đến lúc tắt camera. Tháng 9 vừa qua, chị Hoa (trú tại Hà Nội) đau đớn phát hiện con 3,5 tháng tuổi bị giúp việc tên Lý lén đánh đập khi không có ai ở nhà. Bắt nguồn từ nhắc nhở của bà ngoại, tại sao mỗi lần bà giúp việc bế bé Tí thì bé thường khóc ré lên, tiếng khóc có vẻ bất thường, khóc nức nở kiểu bị ai cấu véo, chị đã bí mật lắp camera theo dõi. Người mẹ bàng hoàng xem được cảnh bà giúp việc cố tình ấn mạnh bình sữa vào miệng con trai khiến bé khóc toáng lên. Sau đó, bà đánh mạnh vào bụng và dùng cườm tay thúc mạnh vào ngực bé với mục đích cháu phải khóc to lên, gây sự chú ý với chị bởi mỗi lần bé hét lên chị đều ra bế ngay. Người giúp việc bạo hành dã man bé gái ở Hà Nam. Tối 22/11/2017, một tài khoản Facebook có tên N.P. đã đăng tải 3 đoạn video lên trang cá nhân của mình với nội dung: "Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được một tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm clip này và còn rất nhiều video khác sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá!". Sáng 26/11, clip bảo mẫu cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM hành hạ trẻ được đăng tải trên báo chí khiến dư luận chấn động. Theo nội dung clip, 3 bảo mẫu của trường mầm non này liên tục dùng tay, chân, các vật dụng khác để đánh trẻ với nhiều lý do khác nhau. Thậm chí, họ còn dùng dao đe dọa trẻ... Bé gái nghi bị cha, mẹ kế dí sắt nung vào mặt. Phòng PC45 Công an tỉnh Kiên Giang đã vào cuộc điều tra vụ bé gái N.H.N.T. (7 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành) nghi bị mẹ kế và cha ruột bạo hành. Sáng 27/11/2017, công an đã mời cha mẹ và những người liên quan làm việc. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường nơi cháu bị nghi bị bạo hành và đưa nạn nhân đi giám định thương tích.



Tháng 9 vừa qua, chị Hoa (trú tại Hà Nội) đau đớn phát hiện con 3,5 tháng tuổi bị giúp việc tên Lý lén đánh đập khi không có ai ở nhà. Bắt nguồn từ nhắc nhở của bà ngoại, tại sao mỗi lần bà giúp việc bế bé Tí thì bé thường khóc ré lên, tiếng khóc có vẻ bất thường, khóc nức nở kiểu bị ai cấu véo, chị đã bí mật lắp camera theo dõi. Người mẹ bàng hoàng xem được cảnh bà giúp việc cố tình ấn mạnh bình sữa vào miệng con trai khiến bé khóc toáng lên. Sau đó, bà đánh mạnh vào bụng và dùng cườm tay thúc mạnh vào ngực bé với mục đích cháu phải khóc to lên, gây sự chú ý với chị bởi mỗi lần bé hét lên chị đều ra bế ngay.

Người giúp việc bạo hành dã man bé gái ở Hà Nam. Tối 22/11/2017, một tài khoản Facebook có tên N.P. đã đăng tải 3 đoạn video lên trang cá nhân của mình với nội dung: "Xem trên mạng nhiều, mình không thể tin nổi nhưng hôm nay rơi vào chính gia đình mình! Bé nhà mình vừa sinh được một tháng 17 ngày. Cứ khi nào mình ra khỏi nhà, bà ấy tra tấn con bé. Mình mới chỉ quay lại tạm clip này và còn rất nhiều video khác sẽ đăng sau. Đau lòng, xót xa quá!".

Sáng 26/11, clip bảo mẫu cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh thuộc phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM hành hạ trẻ được đăng tải trên báo chí khiến dư luận chấn động. Theo nội dung clip, 3 bảo mẫu của trường mầm non này liên tục dùng tay, chân, các vật dụng khác để đánh trẻ với nhiều lý do khác nhau. Thậm chí, họ còn dùng dao đe dọa trẻ... Bé gái nghi bị cha, mẹ kế dí sắt nung vào mặt. Phòng PC45 Công an tỉnh Kiên Giang đã vào cuộc điều tra vụ bé gái N.H.N.T. (7 tuổi, ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành) nghi bị mẹ kế và cha ruột bạo hành. Sáng 27/11/2017, công an đã mời cha mẹ và những người liên quan làm việc. Đồng thời, khám nghiệm hiện trường nơi cháu bị nghi bị bạo hành và đưa nạn nhân đi giám định thương tích.