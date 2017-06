Phát hiện người đàn ông chết bất thường trong nhà riêng ở Hải Dương

Ngày 27/6, hàng xóm phát hiện anh Phạm Văn Khoa (SN 1973) chết tại nhà riêng thôn An Bình (xã Tuấn Hưng, huyện Kim Thành, Hải Dương) khi thi thể đang bị phân huỷ.

Theo thông tin ban đầu, cách đó ít hôm, người dân vẫn thấy anh Khoa sinh hoạt trong căn nhà nhưng sau đó không thấy, căn nhà đóng cửa nên linh tính sự việc không lành.

Lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường

Thấy sự việc bất thường nên người dân xung quanh vào nhà gọi cửa phát hiện người đàn ông và thi thể đang có dấu hiệu phân hủy nên nhanh chóng thông tin sự việc đến chính quyền địa phương.

Xác nhận sự việc trên, chiều 29/6, ông Lê Văn Tuyên – Chủ tịch UBND xã Tuấn Hưng cho biết, sáng 28/6, lực lượng chức năng nhận được thông tin từ nhân dân cho biết, người đàn ông tử vong trong căn nhà riêng tại địa bàn thôn An Bình, Hải Dương.

Nhận được thông tin, công an xã đã nhanh chóng đến nhà nạn nhân bảo vệ hiện trường, tìm hiểu sự việc. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, công an xã đã thông báo lên Công an huyện Kim Thành và Công an tỉnh Hải Dương điều tra giải quyết.

Công an huyện Kim Thành và ban pháp y công an tỉnh Hải Dương đã về hiện trường điều tra vụ việc. Quá trình khám nghiệm hiện trường, tử thi ban đầu, cơ quan chức năng xác định trên người nạn nhân không có dấu hiệu bị sát hại, nguyên nhân tử vong do bị cảm.” – ông Tuyên thông tin.

Ông Tuyên cũng cho biết thêm, nạn nhân trước đây có kết hôn với người phụ nữ ở huyện Kinh Môn, Hải Dương và có một đứa con. Tuy nhiên, sau thời gian chung sống, người vợ đã đưa con nhỏ về quê sinh sống mà không rõ lý do. Hiện tại, anh Khoa ở một mình tại căn nhà trong thôn An Bình./.

