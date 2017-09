Phú Yên đề nghị kiểm điểm làm rõ sai phạm trong quản lý rừng

Thanh tra Chính phủ vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra việc chấp hành pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng rừng phòng hộ sang mục đích khác tại tỉnh Phú Yên. Qua kiểm tra 20 dự án, Thanh tra Chính phủ phát hiện có nhiều sai phạm, nghiêm trọng nhất là dự án New City.

Theo Thanh tra Chính phủ, một số dự án như: Khu du lịch liên hợp cao cấp New city Việt Nam, dự án khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng phục vụ thi công hầm Đèo Cả, dự án đường nối Quốc lộ 1A đi Bãi Xép, mặc dù chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng đã triển khai thực hiện.

Dự án New City nơi có nhiều sai phạm trong quản lý rừng.

Mặc dù chưa được Thủ tướng cho phép chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ, đặc dụng, trong đó có dự án New City, tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa nhưng, tháng 3/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên lại kết luận rằng các bộ, ngành trung ương đã thống nhất về nguyên tắc việc chuyển mục đích đất rừng phòng hộ 122 ha thuộc dự án New City.

Sau đó, tháng 5/2015, khi chưa có quyết định giao đất, cho thuê đất nhưng tỉnh Phú Yên đã cho phép chủ đầu tư san lấp khoảng 5 héc ta tại xã An Phú, thành phố Tuy Hòa để tổ chức lễ động thổ dự án New City. Chủ đầu tư đã chặt phá tổng cộng 5 héc ta rừng phi lao phòng hộ ven biển, đây là hành vi khai thác rừng trái phép.

Tỉnh Phú Yên cũng đã giao cho Công ty cổ phần Hải Thạch khai thác 2 héc ta rừng đặc dụng khi dự án này chưa có quyết định thu hồi, giao đất. Mặc dù chưa có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, tỉnh vẫn cấp phép cho công ty Hải Thạch khai thác khoáng sản trên 16 héc ta rừng đặc dụng đèo Cả thuộc khu vực cấm hoạt động khoáng sản. Hậu quả là 15 héc ta rừng đặc dụng bị chặt phá, khai thác mà không có giấy phép, không có quyết định chuyển mục đích sử dụng rừng, chưa thực hiện nghĩa vụ trồng rừng thay thế.

Trước những sai phạm này, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng thủ trưởng các ngành, địa phương có liên quan để xảy ra sai phạm.

Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an làm rõ những vi phạm pháp luật về đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên rừng của các sở, ngành liên quan và Chủ đầu tư tại dự án khai thác khoáng sản đất san lấp vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công Hầm đường bộ đèo Cả của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hải Thạch, gây hậu quả 15 héc rừng đặc dụng bị chặt phá, khai thác khoáng sản sai quy định; nếu có các hành vi vi phạm pháp luật thì xử lý nghiêm.

Ông Lê Văn Hữu, Nguyên Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết: "Thanh tra Chính phủ kết luận tôi thấy quá thực tế, khách quan về những vấn đề sai phạm. Phải giữ kỷ cương, luật pháp. Phú Yên là tỉnh nghèo cần phát triển để đi lên, nhưng phát triển phải trên cơ sở tôn trọng luật pháp, kỷ cương phép nước. Ngoài phạm vi của tỉnh phải xin ý kiến Chính phủ. Chính phủ có đồng ý thì mới được làm để giữ vững kỷ cương"./.