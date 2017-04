Quảng Ninh: Tổ chức phân làn cho phương tiện giao thông trên QL 18

Để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và thi công quốc lộ 18, đoạn từ Km74+700 đến Km76+700 qua thành phố Uông Bí, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành phân làn các phương tiện giao thông.

Phân luồng giao thông phục vụ công tác giải phóng mặt bằng và thi công quốc lộ 18.

Từ ngày 18/4 đến ngày 29/4/2017, để phục vụ giải phóng mặt bằng và thi công QL 18 đoạn từ Km74+700 đến Km76+700 qua thành phố Uông Bí (từ Chùa Trình Yên Tử đến trường tiểu học Phương Đông), đoạn đường trên sẽ thu hẹp còn 1 làn xe.

Do đó, để đảm bảo tiến độ thi công và chống ùn tắc giao thông, tránh ảnh hưởng đến các hoạt động vận tải của các chủ hàng, chủ phương tiện, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Ninh đề nghị các phương tiện ô tô không đi vào đoạn đường trong thời gian trên; chuyển sang lộ trình ngã 3 Uông Bí - QL.10 - Quán Toan - QL.5 - Mạo Khê (Quảng Ninh) hoặc Chí Linh (Hải Dương) và ngược lại.

Đại úy Võ Quang Hòa, Phó đội trưởng đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-18 (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết: "Đội tuần tra kiểm soát giao thông 1-18 chúng tôi đã chủ động phối hợp với lại các đơn vị địa phương, các phòng ban nghiệp vụ cũng như công an thành phố Uông Bí và chính quyền địa phương cùng thanh tra giao thông và các lực lượng khác để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến. Đội chúng tôi huy động 100% cán bộ chiến sĩ, cũng như phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để xây dựng phương án phân luồng từ xa, lập các điểm trọng yếu chống ùn tắc giao thông trên tuyến. Chúng tôi cũng phối hợp với các đơn vị cứu hộ bố trí các xe cứu hộ để phòng ngừa nguy cơ có xe gây tai nạn, kịp thời giải quyết".