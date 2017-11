Tàu hỏa SE4 tông vào tảng đá lớn khiến tàu trật bánh.

Trước đó, vào lúc 11h20 trưa 21/11, tàu khách SE4, số hiệu số hiệu D19E-913 do lái tàu Nguyễn Văn Thắng điều khiển, chạy từ Sài Gòn ra Hà Nội, khi đến kilomet 971+ 822 thuộc địa phận huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi thì bị bất ngờ tông vào một tảng đá lớn khiến tàu trật bánh.

Vụ tai nạn làm đầu máy tàu bị hư hỏng nặng, hơn 80 tà vẹt và hàng chục mét đường ray bị hỏng. Rất may vụ tai nạn không gây ảnh hưởng đến hành khách đi trên tàu. Nguyên nhân ban đầu được xác định, do mưa to khiến một khối đã lớn trên núi sạt lở chắn ngang đường ray.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, lực lượng cứu hộ đã kịp thời huy động hàng chục nhân công và phương tiện kịp giải phóng mặt bằng, khắc phục sửa chữa.

Đến gần 19 giờ tối nay, tuyến đường sắt Bắc Nam đã thông tuyến trở lại.

Ông Nguyễn Văn Sự, Trưởng Ga Thủy Thạch, xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: "Đội cứu viện cũng như các đơn vị tổ chức cứu viện kịp thời. Do địa điểm trên địa hình chật hẹp, xe cẩu không vào được nên chủ yếu cứu hộ bằng tay, đưa kít vào nâng đầu máy lên… Về phần đầu máy thì bị hư hỏng nặng. Về cầu đường, sơ bộ ban đầu hư hỏng 82 tà vẹt bê tông dự ứng lực và còn nhiều nữa chưa thống kê toàn bộ. Hiện giờ đã khắc phục xong và các tàu qua địa điểm trên với tốc độ 5km/h, dưới sự hướng dẫn của lực lượng gác cảnh"./.