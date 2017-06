Thí sinh THPT Quốc gia nặng 22kg ước mơ trở thành cô giáo mầm non

Trong số gần 31.000 thí sinh đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017 tại cụm thi số 28 do Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức, Lô Thị Bé (lớp 12A5, Trường THPT Quế Phong) với chiều cao 1,16m, nặng 22kg trở thành một trong số những thí sinh đặc biệt khi có ngoại hình “tý hon” nhất. Lô Thị Bé là một trong những thí sinh “tý hon” nhất tại cụm thi số 28 do Sở GD-ĐT Nghệ An tổ chức.

Giữa phòng thi, Bé ngồi lọt thỏm với khuôn mặt ngây thơ, nhìn như một học sinh tiểu học, khiến nhiều người không khỏi “giật mình” khi ngỡ rằng cô học sinh tiểu học này đã vô tình vào nhầm phòng thi.

Lô Thị Bé mỉm cười bẽn lẽn khi thấy người lạ. Em chia sẻ, bố mẹ kể lại khi sinh ra em cũng bình thường như những người khác, nhưng khi vào học lớp 1 thì cơ thể em không phát triển nữa cho dù chẳng đau ốm gì cả. Em giữ nguyên ngoại hình như thế trong suốt 12 năm học.

Tuy nhiên, điều đáng khâm phục nhất ở nữ sinh này là nghị lực học tập, thái độ tích cực trong cuộc sống. Em cũng không tỏ ra mặc cảm, tự ti về bề ngoài của mình, mà hòa nhập tốt với các bạn, và tham gia mọi sinh hoạt của trường, lớp.

Tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2017, em cho biết mình đã ôn tập rất chăm chỉ trước đó. “Em sẽ cố gắng để làm bài hết khả năng của mình, đạt thành tích cao nhất. Ngoài thi để xét tốt nghiệp THPT, em mong muốn được làm cô giáo mầm non nên đã đăng ký thi tuyển vào ngành Mầm non, Khoa Giáo dục, Trường Đại học Vinh”./.