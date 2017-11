Tiền Giang: tàu chìm, 2 người bị nước cuốn trôi mất tích

Ngày 27/11, các ngành chức năng tỉnh Tiền Giang tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ, trục vớt người và phương tiện giao thông thủy bị nạn chìm trên kênh Xáng, thuộc ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, huyện Châu Thành. Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích và trục vớt sà lan bị chìm.

Lúc 8 giờ sáng 27/11, anh Nguyễn Văn Minh, sinh năm 1979, ngụ xã Nhơn Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An điều khiển sà lan vỏ thép mang biển kiểm soát: LA 068-85 có trọng tải 295 tấn, chở vật liệu cát từ sông Tiền rẽ vào kênh Xáng. Khi phương tiện này, lưu thông vừa qua cầu kênh Xáng thì bị thủng thân tàu, phá nước chìm. Trong lúc này, anh Nguyễn Văn Minh và người vợ đi trên sà lan cũng bị chìm và bị nước cuốn trôi. Rất may, khi bị chìm, sà lan chưa va đập vào chân cầu.

Hiện trường vụ tai nạn.

Sau khi tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT đường thủy, phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ- Công an tỉnh Tiền Giang, Ban an toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa khu vực 3, đã đến hiện trường điều tiết giao thông; tổ chức trục vớt phương tiện bị chìm và tìm kiếm nạn nhân. Do khu vực này ngay chân cầu kênh Xáng, nước chảy xiết nên việc trục vớt người và phương tiện bị nạn rất khó khăn, dự kiến đến chiều nay sà lan chìm mới được trục vớt xong. Qua khám nghiệm hiện trường, ngành chức năng cho biết có nhiều khả năng do sà lan bị phá nước, tự chìm.

Khu vực cầu kênh Xáng kém an toàn giao thông.

Gần đây, vấn đề an toàn giao thông đường thủy tại cầu kênh Xáng chưa đảm bảo. Tại khu vực này nước triều chảy xiết, khoảng cách giữa các trụ cầu gần nhau; trong khi đó lưu lượng tàu, ghe chở vật liệu đi qua lại với mật độ cao, gần chân cầu có một bến thủy hoạt động không phép… tìm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông./.