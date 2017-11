Tìm thấy nhiều nạn nhân vùi lấp vì sạt lở núi ở miền Trung

Ông Hồ Văn Huyện - Phó Chủ tịch UBND dân xã Trà Vân, huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết, chiều tối 9/11, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 5 thi thể nạn nhân bị vùi lấp trong 2 vụ sạt lở núi xảy ra tại thôn 1 và 2, thuộc xã Trà Vân trong đợt mưa lũ vừa qua. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về gia đình lo mai táng.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều nơi tại vùng núi Quảng Nam bị sạt lở

Hiện tại tỉnh Quảng Nam còn 7 người trong số 16 người bị vùi lấp do sạt lở núi xảy ra tại các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My và Phước Sơn vẫn chưa tìm thấy.

Trong đó, 2 vụ sạt lở núi xảy ra ở xã Trà Vân, huyện Nam Trà My vùi lấp 7 người đã tìm được 5 người.

Điểm lở núi xảy ra tại khu vực nhà máy thủy điện Trà My 1, Trà My 2 thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà Mỹ vùi lấp 5 người đã tìm thấy 3 người.

Điểm lở núi xảy ra trên Quốc lộ 14E qua địa phận xã Phước Hòa, huyện Phước Sơn vùi lấp 4 người đi đường hiện vẫn còn 3 người chưa tìm thấy.

Ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, tỉnh và huyện tiếp tục huy động các lực lượng nỗ lực tìm kiếm nạn nhân bị vùi lấp.

Liên quan đến công tác tìm kiếm các thuyền viên mất tích do chìm tàu trong cơn bão số 12 vừa qua tại vùng biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, các lực lượng đã tìm thấy thêm một thi thể thuyền viên tàu Biển Bắc 16.

Như vậy, trong số 84 thuyền viên trên 8 tàu hàng bị chìm đã có 71 người được cứu sống, tìm được 11 thi thể.

Ông Phan Trọng Hổ, Phó Trưởng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Đình cho biết, vẫn còn 4 người dân tỉnh Bình Định bị mất tích trong bão.

Hiện tại có hơn 20 tàu của các lực lượng hải quân, biên phòng, hàng hải và 6 tàu giã cào của ngư dân tiếp tục mở rộng vùng tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Còn tại tỉnh Khánh Hoà, mấy ngày nay, ca nô của các lực lượng Bộ đội Biên phòng, Công an tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm người mất tích trong khu vực vịnh Vân Phong.

Mỗi ngày, phát hiện từ 2 đến 4 người chết, trôi nổi trên biển. Đa số nạn nhân là người làm thuê cho các chủ lồng bè trên vịnh Vân Phong và một số địa phương khác.

Tại huyện Vạn Ninh, nơi có khoảng 12.000 lồng bè bị bão đánh tan, nhấn chìm, đến nay đã phát hiện 19 người chết.

Trước khi xảy ra bão, các lực lượng chức năng đã tuyên truyền, thậm chí cưỡng chế các lao động rời bè vào đất liền nhưng một số người đã quay trở lại lồng bè. Vì thế, khi bão ập đến họ trở tay không kịp.

Sau bão, lực lượng chức năng đã cứu được gần 500 người trôi dạt giữa biển. Ông Nguyễn Thanh Nam, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa cho biết, đến nay, trong xã đã vớt được 7 thi thể người xấu số./.

