Tin lời quảng cáo tiêm thuốc giảm béo, khách mất tiền lại thêm lo

Sau 4 năm kể từ khi xảy ra vụ tai biến chết người tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, đến nay, các cơ sở làm đẹp tại Hà Nội đang phát triển rầm rộ trở lại. Ngoài 65 phòng khám phẫu thuật thẩm mỹ được Sở Y tế cấp phép, trên địa bàn Thủ đô còn có hàng nghìn cơ sở spa, thẩm mỹ viện được các quận, huyện cấp phép. Điều đáng nói là thời gian qua, nhiều cơ sở quảng cáo quá sự thật và thực hiện những dịch vụ vượt quá phạm vi cho phép, tiềm ẩn nguy cơ gây tai biến cho khách hàng.

Chỉ cao khoảng 1m40 nhưng nặng tới 73kg nên bà Vũ Thị An ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội quyết định đến Thẩm mỹ viện để được can thiệp, giảm béo. Sau một hồi tìm thông tin trên mạng internet, bà An quyết định chọn Thẩm mỹ viện Rose ở 47, Nguyễn Văn Huyên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Sau gần 2 tháng được tiêm 2 lần thuốc vào bụng và đánh mỡ bụng đều đặn, bà An vẫn thấy vòng 2 của mình không giảm được chút nào nên đã bỏ dở giữa chừng.

Loại thuốc mà bà An được tiêm vào bụng để... giảm béo.

Bà Vũ Thị An cho biết, nhiều người đến đây giảm béo nhưng cũng không hiệu quả, trong đó có cả nam giới: “Tôi thấy trên mạng quảng cáo là mỗi liệu trình giảm vòng bụng từ 12-15cm nên đến làm. Đến nơi thì lại bảo tiêm thuốc. Nhân viên dùng xilanh bơm thuốc thẳng vào vùng bụng của tôi, sau đó đánh mỡ bụng. Vào đây như bị bùa mê, thuốc lú. Tuy nhiên, gần 2 tháng rồi mà mỡ bụng không giảm.”

Ngày 6/9 vừa qua, khi các cán bộ phòng Quản lý hành nghề, Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất đã phát hiện Thẩm mỹ viện Rose mà bà An đến giảm béo thực hiện dịch vụ truyền trắng da và tiêm giảm béo trái phép. Theo Phó Giáo sư Nguyễn Tài Sơn, Phó Chủ tịch Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Hà Nội, việc tiêm thuốc vào bụng để giảm béo chưa được cấp phép tại Việt Nam và bị nhiều nước trên thế giới cấm từ lâu.

Đoàn kiểm tra của Sở Y tế Hà Nội tại Thẩm mỹ viện Rose

Việc những cơ sở làm đẹp ở nước ta thực hiện chui dịch vụ này đang tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn cho người dân: “Việc tiêm giảm béo chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các cơ và mô xung quanh, có thể gây tai biến sốc phản vệ. Chất này đi vào mạch máu thì cũng rất nguy hiểm. Sở Y tế và Bộ Y tế chưa từng cấp phép dịch vụ này và những người làm chuyên môn như chúng tôi cũng chưa bao giờ dám làm…” - Phó Giáo sư Nguyễn Tài Sơn nói.

Những vi phạm tại Thẩm mỹ viện Rose không phải là cá biệt. Tình trạng thẩm mỹ viện và spa quảng cáo quá sự thật, lừa đảo người tiêu dùng đang phổ biến hiện nay. Với những lời quảng bá “có cánh” và cách tiếp cận “rót mật vào tai” cùng với chiến thuật “từng bước đưa vào tròng” của cơ sở làm đẹp, nhiều khách hàng đã “sập bẫy”. Theo Nghị định 109 của Chính phủ, dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ như nâng ngực, nhấn mí, hút mỡ bụng… chỉ được thực hiện tại các bệnh viện có khoa thẩm mỹ và phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép. Tuy nhiên, nhiều thẩm mỹ viện, thậm chí là spa cũng lén lút thực hiện những dịch vụ này.

Bà Trần Thị Nhị Hà, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, ngay cả những phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép cũng có nhiều vi phạm khiến khách hàng mất lòng tin: “Có một số cơ sở được Sở Y tế cấp phép với số lượng người hành nghề theo quy định. Nhưng trên thực tế số bác sỹ và điều dưỡng lại tăng thêm rất nhiều. Một số cơ sở chúng tôi cấp phép cho 1 người, nhưng có tới 4 đến 5 người cùng hành nghề, thậm chí có cả điều dưỡng viên cũng làm phẫu thuật”.

Bà Trần Thị Nhị Hà và ông Nguyễn Tài Sơn.

Ông Nguyễn Việt Cường, Chánh Thanh tra Sở Y tế Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, dịch vụ làm đẹp có xu hướng “nở rộ”, nhất là các cơ sở thẩm mỹ viện và spa. Sở Y tế thành phố đang yêu cầu các phòng y tế các quận, huyện thống kê số lượng những cơ sở này để phối hợp tuyên truyền, tập huấn kiến thức pháp luật cho chủ cơ sở và nhân viên. Đến nay, chưa có thống kê đầy đủ nhưng ước tính cũng có tới hàng nghìn thẩm mỹ viện và spa. Hàng tháng, thanh tra Sở Y tế đều cử người giao ban với phòng y tế các quận huyện để nắm bắt tình hình hoạt động của các cơ sở làm đẹp.

Ông Nguyễn Việt Cường nói: “Căn cứ vào danh sách các cơ sở làm đẹp, các quận cũng sẽ có phân cấp cho các phường, xã kiểm tra hoặc các phòng chức năng của quận kiểm tra. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp với cơ quan công an và các quận, huyện để thực hiện thanh tra chuyên đề về thẩm mỹ viện và spa; quan trọng hơn là hướng dẫn họ thực hiện đúng pháp luật”.

Trở lại với trường hợp bà Vũ Thị An ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội, khi biết Thẩm mỹ viện Rose tiêm giảm béo không phép đã rất lo sợ 2 lần tiêm thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Bà An cũng như nhiều khách hàng của Thẩm mỹ viện này mong muốn cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ và xử lý nghiêm.

Thời gian qua, tại Hà Nội, nhiều cơ sở làm đẹp hoạt động quá phạm vi chuyên môn giống như Thẩm mỹ viện Rose đã bị xử lý, còn tại thành phố Hồ Chí Minh, gần đây liên tiếp 2 ca tử vong do phẫu thuật thẩm mỹ đã báo động về tình trạng bát nháo tại nhiều cơ sở làm đẹp. Ngoài việc, các cơ quan chức năng cần quyết liệt kiểm tra, xử lý thì người dân khi có nhu cầu phẫu thuật thẩm mỹ cần đến những bệnh viện và phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ được cấp phép để đảm bảo an toàn. Dấu hiệu đơn giản nhất để tìm ra những cơ sở được cấp phép là trên biển hiệu của cơ sở ghi rõ tên bác sỹ, số giấy phép hoạt động khám chữa bệnh và giờ làm việc. Việc tìm hiểu kỹ về cơ sở và bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ sẽ giúp người dân không bị tiền mất, tật mang!./.

