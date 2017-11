Tổ công tác của Thủ tướng yêu cầu Bộ TT&TT làm rõ 4 nội dung chậm trễ

Sáng nay (21/11), Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng dẫn đầu Tổ công tác của Chính phủ kiểm tra Bộ Thông tin và Truyền thông về tình hình thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Tại buổi làm việc, Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, Chính phủ đang tập trung tháo gỡ khó khăn, cắt giảm chi phí cho DN. Bộ TT&TT là đơn vị thứ 40 được kiểm tra và là cuộc kiểm tra thứ 8 về công tác cải cách thủ tục quản lý chuyên ngành với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Liên quan đến quản lý nhà nước về quản lý và quy hoạch báo chí, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho rằng, còn tình trạng chồng chéo, số lượng đông, chất lượng chưa tương xứng với yêu cầu của sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Phóng viên thường trú còn có tình trạng vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp… Do đó, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh Bộ Thông tin và Truyền thông cần có sự quản lý tốt hơn.

Tại cuộc làm việc (ảnh: NB)

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cũng lưu ý đối với vấn đề phát triển công nghiệp CNTT, chính phủ điện tử, kinh tế số… Đây là các vấn đề được lãnh đạo, người dân quan tâm.

Bộ trưởng nói: “Tình trạng sim rác, sim kích hoạt sẵn vẫn còn. Vừa qua Bộ cũng đã quyết liệt thu các sim rác, sim kích hoạt sẵn… nhưng cần tăng cường kiểm tra, quyết liệt chặt chẽ hơn. Ngoài ra, vấn đề an toàn thông tin – đấu tranh chống tin độc, tin xấu, đưa tin không chính xác cũng đề nghị Bộ tiếp tục quan tâm”.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng yêu cầu Bộ TT&TT giải trình, làm rõ nguyên nhân dẫn tới 4 nhiệm vụ chậm trễ, quá hạn trong tổng số 528 nhiệm vụ được giao từ đầu năm tới nay. Đồng thời cho biết Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ tiếp tục hết sức lưu ý một số vấn đề.

Thứ nhất, quan tâm công tác quản lý báo chí. Hiện số lượng các cơ quan báo chí rất lớn, nhưng chất lượng chưa tương ứng, có tình trạng thương mại hóa báo chí, báo chí đưa tin giật gân câu khách không phù hợp thuần phong mỹ tục… Việc quản lý phóng viên thường trú, văn phòng đại diện, tình trạng các phóng viên vi phạm pháp luật… đã được xử lý, chấn chỉnh nhưng cần làm tốt hơn.

Thứ hai, cần quan tâm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin, thương mại điện tử, kinh tế số, xây dựng Chính phủ điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia… hiện chưa đạt như mong muốn.

Thứ ba, vừa qua Bộ đã quyết liệt xử lý tình trạng vấn đề sim rác, sim kích hoạt sẵn, vi phạm trong quảng cáo… nhưng cần tiếp tục thực hiện.

Thứ tư, tiếp tục quan tâm vấn đề an toàn thông tin, đấu tranh phản bác tin độc, tin xấu.

Thứ năm, quản lý tốt hơn các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ về nhân sự, quản trị, điều hành, hiệu quả kinh doanh… Đây là quan tâm chung của Thủ tướng với các bộ, trong đó có Bộ TT&TT.

Riêng trong lĩnh vực quản lý, kiểm tra chuyên ngành, Bộ cần tiếp tục lưu ý một số vấn đề gồm: những bất cập trong quy định về hoạt động in. Chẳng hạn Nghị định 60 năm 2014 quy định người đứng đầu cơ sở in phải có trình độ cao đẳng về in hoặc được Bộ TT&TT cấp giấy chứng nhận đã qua đào tạo.

“Quy định này có sát thực tế không. Chúng tôi cho là không, gây khó khăn cho sản xuất. Nếu cứ quy định thế thì rất khó cho DN. Đây là tổng hợp của các hiệp hội. Ngay cả các quy định về quản lý thiết bị in các sản phẩm không phải xuất bản phẩm như in trên vải, gạch, nhựa… cũng bất hợp lý”, Tổ trưởng Tổ công tác phát biểu.

Thứ hai là quy định cấp giấy phép nhập khẩu với thiết bị thu- phát sóng vô tuyến điện. Mặt hàng này vừa phải chứng nhận hợp quy, vừa phải có giấy cấp phép nhập khẩu, cần xem xét vì có sự chồng lấn, kéo dài thời gian lưu kho của DN.

Thứ ba là một số vướng mắc liên quan tới Nghị định 187 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại. Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về giấy phép nhập khẩu, kinh doanh thiết bị an toàn thông tin mạng.

Thứ tư, các DN khi xin giấy phép xuất nhập khẩu các thiết bị an toàn thông tin mạng thì phải có giấy phép kinh doanh. DN cho rằng yêu cầu này là không cần thiết.

Thứ năm là chưa đẩy mạnh công nhận lẫn nhau. Đây là vấn đề chung của nhiều Bộ. “Chúng ta cần công nhận sản phẩm của các nước tiên tiến như G7, như mặt hàng Iphone. Nhiều mặt hàng thử nghiệm chưa có quy chuẩn mà ta vẫn kiểm tra”, Tổ trưởng Tổ công tác nói.

Thứ sáu, Bộ cần đẩy mạnh việc triển khai cơ chế một cửa quốc gia.

Sau phần phát biểu của Tổ trưởng Tổ công tác, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn cho biết, Bộ đã rất nghiêm túc chuẩn bị cho buổi làm việc hôm nay từ công tác chuẩn bị tài liệu.

Theo đó, việc cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực TT&TT là lĩnh vực tác động rất lớn đối với đời sống xã hội. Bộ ý thức rất rõ cho nên tại các kỳ họp, giao ban quản lý nhà nước, Bộ thường xuyên rà soát giảm bớt thủ tục hành chính tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp theo đúng quy định của pháp luật, trong giới hạn chức năng của Bộ.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: “Buổi làm việc hôm nay là dịp để chúng tôi tiếp tục rà soát, phát huy những mặt tốt. Với những hạn chế yếu kém chúng tôi sẽ tiếp tục ra soát để đảm bảo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, thực hiện tốt nhất nhiệm vụ Thủ tướng giao. Với 4 nhiệm vụ quá hạn có yếu tố khách quan nhưng dù gì Bộ nhận trách nhiệm của mình trong đó có Bộ trưởng, chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết”.

Theo Bộ TT&TT, tính từ đầu năm tới ngày 10/11, Bộ được giao 528 nhiệm vụ, trong đó đã hoàn thành 308 nhiệm vụ, 216 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, chỉ có 4 nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành./.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng nói: "Thủ tướng chuyển lời hoan nghênh, khen ngợi Bộ TT&TT trong đó có Bộ trưởng Bộ TT&TT đã làm nhiều việc trong thời gian qua. Theo đó, tích cực, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước… đặc biệt tuyên truyền về hội nghị cấp cao APEC tới người dân, bạn đọc. Công luận cả thế giới biết sự thành công của APEC, điều này có vai trò rất lớn của Bộ TT&TT trong đó có vai trò lãnh đạo của Bộ trưởng. Thủ tướng cũng đánh giá cao việc trả lời của Bộ trưởng trong phiên chất vấn của Quốc hội vừa qua. Những vấn đề Bộ trưởng trả lời là những vấn đề người dân quan tâm như mạng xã hội, quản lý sim rác… Bộ trưởng đã trả lời rõ ràng, mạch lạc với những luận cứ chính xác".

