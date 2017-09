Toàn cảnh lễ thông xe cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Sáng 2/9, tại Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ hoàn thành, đưa vào sử dụng đoạn tuyến từ Km 2+810 đến Km 15+630 thuộc Dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN; Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio; lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo nhân dân TP. Hải Phòng. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, việc Bộ GTVT và TP.Hải Phòng tổ chức lễ hoàn thành đưa vào sử dụng tuyến đường ô tô này đúng vào dịp Quốc khánh 2/9 là rất có ý nghĩa. Đây là tuyến đường và cầu rất quan trọng, kết nối với hệ thống đường bộ, đường cao tốc của thành phố cũng như khu vực các tỉnh Bắc Bộ. Công trình vào sử dụng sẽ mang lại hiệu quả về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Thủ tướng và các đại biểu cắt băng thông xe cầu Tân Vũ - Lạch Huyện. Dự án đường ô tô Tân Vũ-Lạch Huyện có tổng chiều dài 15,63 km, trong đó có hạng mục cầu vượt biển Đình Vũ-Cát Hải dài nhất Đông Nam Á, dài 5,4km. Dự án là một trong hai hợp phần chính của Dự án xây dựng cơ sở hạ tầng cảng Lạch Huyện, cảng cửa ngõ quốc tế và tương lai sẽ là cảng trung chuyển quốc tế ở miền Bắc. (Ảnh: Trường Giang) Riêng phần cầu dài 5,44 km, bề rộng mặt cầu 16 m với 4 làn xe chạy. Cầu được thiết kế vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, không hạn chế các loại xe. Cầu nối quận Hải An với huyện đảo Cát Hải của TP Hải Phòng. Các hạng mục đã được hoàn thành từ tháng 8 và được Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tổ chức khảo sát, đánh giá dự án đã hoàn thành, bảo đảm chất lượng kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu đưa vào vận hành, khai thác. Sau đó, Hải Phòng cũng đã đề xuất sẽ đưa cầu, đường ô tô Tân Vũ – Lạch Huyện vào khai thác trong dịp lễ 2/9 năm nay và không cấm bất cứ phương tiện giao thông nào qua cầu. (Ảnh: Trường Giang) Điểm đầu dự án tại nút giao Tân Vũ (lý trình Km 100+891, đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, phường Tràng Cát, quận Hải An). Điểm cuối dự án tại vị trí tiếp giáp cổng cảng cửa ngõ Lạch Huyện (huyện Cát Hải, Hải Phòng). Cầu Tân Vũ - Lạch Huyện sử dụng công nghệ xây cầu bằng phương pháp đúc sẵn các đốt dầm bê tông cốt thép (SBS) để có thể rút ngắn khoảng thời gian xây dựng. Đây là lần đầu tiên sử dụng phương pháp xây dựng này ở Việt Nam. Công nghệ này được xếp loại là một trong những ứng dụng lớn nhất của phương pháp SBS trên thế giới. Trong quá trình thi công, dự án được các cơ quan chức năng giám sát chặt chẽ, nhanh chóng khắc phục những sai sót kỹ thuật để dự án đạt chất lượng cao nhất. Niềm vui của những người thợ cầu trong ngày thông xe. Đối với toàn khu vực nói chung, dự án được xây dựng, kết nối trực tiếp với đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, QL5, QL18, đường sắt Hà Nội-Hải Phòng, đường cao tốc Nội Bài - Hạ Long và Cảng hàng không quốc tế Cát Bi và trong tương lai sẽ tạo thành mạng giao thông hoàn chỉnh, phục vụ việc vận tải hàng hóa ra cảng của khu vực tam giác kinh tế Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Cây cầu không chỉ phục vụ phát triển kinh tế mà còn là tuyến đường tiệm cận đến đảo Cát Bà, cạnh đảo Cát Hải, mở ra cơ hội lớn cho phát triển du lịch tại Cát Bà. Những chuyến phà cuối cùng khi thông cầu Tân Vũ - Lạch Huyện. Người dân cho biết trước đây từ đảo Cát Hải sang quận Hải An mất 1 tiếng đồng hồ nhưng đi cầu vượt biển chỉ mất chưa đến 10 phút. Cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện nối quận Hải An với huyện đảo Cát Hải. Ảnh: Google Maps. http://streaming.vov.vn/2017_09_02/ua2QTIKS5K4/21266179_1969716029975769_2660793370141523968_n.mp4

