Toàn cảnh lễ trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XI năm 2016

Tối 21/6, tại Hà Nội diễn ra Lễ trao giải Báo chí Quốc gia lần thứ XI năm 2016 do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017). Đến dự Lễ trao giải có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; ...Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và TP.Hà Nội. Chủ tịch nước Trần Đại Quang (bên phải) tặng lãng hoa chúc mừng. Phát biểu tại buổi lễ, ông Thuận Hữu, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân cho biết, thực hiện Đề án Giải báo chí quốc gia và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Nâng cao chất lượng Giải báo chí quốc gia, năm nay là năm thứ 11 Giải báo chí quốc gia được tổ chức nghiêm túc, có chất lượng. Từ 129 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo, Hội đồng chung khảo đã chấm và quyết định trao giải cho 95 tác phẩm trong đó có 7 Giải A; 24 Giải B; 39 Giải C và 25 Giải khuyến khích. Tại giải năm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam có 6 tác phẩm đoạt giải, gồm có 3 giải B và 3 giải C. Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao 7 giải A cho các tác phẩm xuất sắc nhất. Ông Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh trao giải B cho các tác giả có tác phẩm đoạt giải. Ông Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bí thứ Thành ủy TP.HCM và ông Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao giải B. Đài TNVN giành 3 giải B Tác phẩm: "Tây Bắc: Càng học,… càng nghèo" của Cơ quan thường trú Đài TNVN tại khu vực Tây Bắc được trao giải B. Tác phẩm: “Trọn tấm lòng son, góp kế đổi mới” của Hệ Thời sự - Chính trị- Tổng hợp VOV1, Đài TNVN đoạt giả B. Tác phẩm: "Dẫn vốn vào nông nghiệp công nghệ cao" của Hệ Thời sự - Chính trị - Tổng hợp VOV1, Đài TNVN đoạt giải B. Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ cùng với Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Đài TNVN đoạt 3 giải C với các tác phẩm: "Gala Kết nối 54 - Chung tay vì những số phận kém may mắn nơi vùng xa" (VOV4), " Truy tìm nguyên nhân cá chết trên biển miền Trung" (VTC) và "Hành trình rẻo cao" (VTC). Tổng Giám đốc Đài TNVN Nguyễn Thế Kỷ chụp ảnh lưu niệm với nhóm tác giả đoạt giải B.

