TP HCM: Bến xe nhà ga sân bay thông thoáng ngày 29 Tết

Theo ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, hôm nay ga Sài Gòn có 18 đoàn tàu xuất bến đưa hành khách về quê ăn Tết. Mặc dù vẫn có những trường hợp trễ tàu, nhiều hành khách đi sát giờ tàu chạy và phải có sự trợ giúp của các lực lượng mới kịp lên tàu…nhưng nhìn chung, ngành đường sắt đã phục vụ tốt nhu cầu của hành khách, các đoàn tàu xuất phát đúng giờ, không để xảy ra mất trật tự, giảm hẳn tình trạng vé giả… Ga Sài Gòn không còn đông đúc như các ngày trước.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn nói: “Kết quả đã tổ chức tiễn gần 200 chuyến tàu an toàn, đúng giờ và không xảy ra bất kì sự cố nào. Công tác an ninh trật tự được đảm bảo, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự, trộm cắp, móc túi, mất hành lí của hành khách”.

Tại các bến xe miền Đông và bến xe miền Tây cũng đã qua cao điểm phục vụ trước Tết Nguyên đán. Hôm qua, tại hai bến xe trên lượng hành khách đến bến rất đông, vượt hơn nhiều so với dự báo. Tại bến xe miền Đông, lượng khách ngày 28 Tết tăng đột biến lên 51 ngàn (dự báo 46 ngàn lượt khách) vì thế đã gây nên hiện tượng ùn ứ ở ngoài bến từ 17h đến 19h. Tuy nhiên, nhờ có sự phối hợp tốt giữa các lực lượng nên bến xe miền Đông cũng đã phục vụ tốt nhu cầu hành khách.

Bến xe Miền Đông lượng khách đã vắng hẳn.

Ông Nguyễn Hoàng Huy, Phó Giám đốc Bến xe miền Đông nói: “Công việc cơ bản đã gần như phục vụ tốt hành khách trước Tết Nguyên đán, đáp ứng tốt nhu cầu bà con đi lại, nhất là trong việc chuẩn bị phương tiện và kiểm soát về chất lượng dịch vụ, giá cả đúng theo qui định”.

Còn ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều hành, bến xe miền Tây cho biết lượng hành khách qua bến xe hôm qua 28 Tết đạt 63 ngàn lượt, vượt hơn so với dự báo khoảng 5 ngàn lượt khách. Tuy lượng khách đông nhưng do lượng xe nhiều và công tác điều động xe được triển khai linh hoạt, đã điều lệch tuyến 36 xe nên đã phục vụ tốt nhu cầu người dân, không phải sử dụng xe buýt tăng cường.

Hôm nay, lượng khách qua bến xe miền Tây giảm còn khoảng 50 ngàn lượt khách. Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây nói: “Do hành khách đi đều, xe nhiều, các đơn vị chất lượng cao tăng cường xe rất nhiều, hành khách đã đặt vé trước chỉ vào lấy vé đi thôi nên công tác phục vụ nhẹ nhất trong các năm dù khách tăng”.

Từ sân bay Tân Sơn Nhất có 4 tuyến xe buýt hiện đại kết nối với trung tâm thành phố.

Còn tại sân bay Tân Sơn Nhất, lượng hành khách cũng đã bắt đầu giảm mạnh nên công tác phục vụ hành khách diễn ra bình thường, hành khách đến sân bay làm thủ tục dễ dàng, không quá căng thẳng như các ngày trước đó.

Các tuyến đường ở khu vực trung tâm khá thông thoáng, các phương tiện di chuyển dễ dàng, lượng người chủ yếu tập trung đông ở đường hoa Nguyễn Huệ, đường sách, khu vực công viên 30/4, nhà thờ Đức Bà…thời tiết khá thuận lợi nắng nhẹ nên càng gần đến cuối ngày, lượng người đổ về khu trung tâm càng đông./.