Xem chiến sĩ công an trẻ múa côn nhị khúc, bay người hạ mục tiêu

Sáng 4/4, Hội thi bắn súng, võ thuật Thanh niên Công an khu vực phía Bắc đã được tổ chức tại nhà thi đấu Bộ Công an, thành phố Hà Nội. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu khai mạc hội thi. (Ảnh: Thế Sơn) Hội thi bắn súng, võ thuật Thanh niên Công an khu vực phía Bắc diễn ra nhằm khuyến khích, động viên đoàn viên thanh niên hăng hái rèn luyện thân thể, tích cực tham gia các hoạt động thể dục thể thao, tập luyện võ thuật. Từ đó, các chiến sĩ trẻ có thể nâng cao bản lĩnh, sức mạnh, sẵn sàng trong công tác, chiến đấu của lực lượng công an nhân dân (CAND). Màn nhảy đồng diễn sôi động của các học viên Học viện An ninh. Những "bóng hồng" trong lực lượng Cảnh sát đặc nhiệm biểu diễn côn nhị khúc. (Ảnh: Thế Sơn) Những chiến sĩ trẻ biểu diễn thành thục khiến người xem cũng phải ngưỡng mộ. Nữ chiến sĩ biểu diễn bài quyền Teakwondo trên nền nhạc hiện đại khiến khán giả rất thích thú. (Ảnh: Thế Sơn) Biểu diễn đối kháng Karatedo của các nam chiến sĩ. (Ảnh: Thế Sơn) Các nữ chiến sĩ công an cũng không kém phần mạnh mẽ. (Ảnh: Thế Sơn) Cảnh sát đặc nhiệm tung người trên không với bốn cú đá phá vỡ các tấm ván gỗ. (Ảnh: Thế Sơn) Lực lượng Cảnh sát cơ động đồng diễn võ thuật thể hiện sức mạnh và tinh thần đồng đội. (Ảnh: Thế Sơn) Các vận động viên thi đấu biểu diễn Kata. (Ảnh: Thế Sơn) Nội dung thi đấu đối kháng Kumite diễn ra rất quyết liệt. (Ảnh: Thế Sơn) Trong khi thi đấu Kumite các vận động viên tung đòn với quyết tâm cao và đôi khi vô tình gây ra những chấn thương cho đối phương. (Ảnh: Thế Sơn) Nhân viên y tế đang sơ cứu cho một vận động viên chảy máu ở miệng. (Ảnh: Thế Sơn) http://streaming.vov.vn/videostore/Uploaded/JA7iDyE43PA/2017_04_04/bai_bieu_dien_quyen_con_nhi_khuc_dep_mat_cua_nu_nhip_song_sinh_vien_NOTO.mp4

