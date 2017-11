An ninh sân bay quốc tế Nội Bài được thắt chặt trước giờ ông Trump ra Hà Nội

Theo kế hoạch, khoảng 17h45 chiều 11/11, chuyên cơ chở Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ đáp xuống sân bay quốc tế Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của ông Donald Trump. Theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, hiện an ninh tại khu vực sân bay quốc tế Nội Bài đã được thắt chặt, đảm bảo an toàn trước giờ chuyên cơ của Tổng thống Donald Trump hạ cánh. Thủ tục kiểm tra an ninh trước khi vào khu vực sân bay Nội Bài. Dụng cụ tác nghiệp của phóng viên cũng được kiểm tra an ninh Theo thông báo từ Bộ Ngoại giao, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ tới Nội Bài sớm hơn so với chương trình dự kiến. Mọi công tác chuẩn bị đón Tổng thống Donald Trump tại sân bay quốc tế Nội Bài đã hoàn tất. http://streaming.vov.vn/2017_11_11/VdFWb_qZcivyoqsYrG5iQA/VOVVN_OVER_MILLIONS.mp4

