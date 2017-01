Chủ tịch nước thăm và làm việc với lực lượng vũ trang tại TPHCM

Quân khu 7 là địa bàn chiến lược trọng yếu, vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, với Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh, có biên giới dài giáp Campuchia, có vùng biển đảo rộng lớn…

Năm 2016, tình hình trên địa bàn Quân khu cơ bản ổn định, tuyến biên giới và ven biển được giữ vững, nội địa đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang quân khu đã dự báo và phòng chống, đấu tranh hiệu quả với các âm mưu, nhân tố tác động tiêu cực và tiềm ẩn nguy cơ xâm hại an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đánh giá Quân khu 7 hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2016 và có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, có nhiều mô hình mới sáng tạo, tham mưu kịp thời và chính xác cho Trung ương nhiều vấn đề về chiến lược quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến thăm và làm việc với Công an Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Vinh Quang)

Chủ tịch nước đánh giá cao vị trí, vai trò và những chiến công, thành tích mà lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã đạt được. Chủ tịch nước nhấn mạnh: Lực lượng vũ trang quân khu đã vượt mọi khó khăn, gian khổ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, chiến đấu kiên cường, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, cùng quân và dân cả nước lập nhiều chiến công trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Lực lượng Công an thành phố phải nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. (Ảnh: Vinh Quang)

Năm 2017, Chủ tịch nước đề nghị Quân khu 7 tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt như: Tăng cường công tác nắm bắt, dự báo tình hình, nhất là ở các khu vực biên giới, hải đảo; chăm lo xây dựng lực lượng vững mạnh toàn diện, tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung huấn luyện; làm tốt công tác dân vận…

“Các đồng chí cần tiếp tục làm tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng giao cho. Chủ động thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác với quân đội Hoàng gia Campuchia và chính quyền các tỉnh biên giới của Campuchia giáp Việt Nam. Đưa mối quan hệ đó đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển”, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Công an TPHCM. (Ảnh: Vinh Quang)

Thăm và làm việc với Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn phát triển kinh tế- xã hội sôi động nên tình hình cũng có nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi lực lượng công an thành phố phải nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm. Quản lý nhà nước về an ninh trật tự phải được chú trọng, đảm bảo môi trường sản xuất kinh doanh an toàn, thông thoáng cho doanh nghiệp, đời sống ổn định cho người dân.

Với đặc thù của thành phố lớn, Công an thành phố phải phối hợp với các đơn vị khác để giảm ùn tắc giao thông, phòng cháy chữa cháy… Công an thành phố cũng phải chú trọng làm tốt công tác điều tra, xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng, không để bị bất cứ tổ chức, cá nhân nào tác động./.