Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Séc  

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước đã có những bước phát triển tích cực. Tuy vậy, kết quả đạt được còn khiêm tốn so với tiềm năng và lợi thế của hai bên. Kim ngạch hai chiều đạt 249 triệu USD năm 2016 và Séc hiện có 34 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký gần 90 triệu USD đứng thứ 45/116 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam.

Để khai thác tốt hơn tiềm năng hợp tác giữa hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ hai nước đẩy nhanh hơn nữa các biện pháp xúc tiến, tạo đột phá trong trao đổi thương mại, tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp khảo sát thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ủy ban Liên Chính phủ Việt – Séc về hợp tác kinh tế, khoa học - kỹ thuật.

Chủ tịch Quốc hội mong muốn Thủ tướng Cộng hòa Séc chỉ đạo các doanh nghiệp có thế mạnh sang đầu tư tại Việt Nam, nhất là những lĩnh vực mà Việt Nam quan tâm như: năng lượng tái tạo, sản phẩm cơ khí, luyện kim, hóa chất, khai thác mỏ, chế tạo máy, hóa dầu, điện, xi măng, cơ sở hạ tầng, công nghiệp phụ trợ, xử lý môi trường, thiết bị điện tử, dệt may.

Về hợp tác giáo dục đào tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ Cộng hòa Séc quan tâm thúc đẩy để sớm ký Thỏa thuận Hợp tác cho giai đoạn mới, tăng cường và mở rộng hoạt động hợp tác giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực trong các lĩnh vực mà Séc có thế mạnh như: kỹ thuật, nông nghiệp, y dược học, điện - điện tử…

Về phần mình, Quốc hội Việt Nam sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các Thỏa thuận hợp tác mà Chính phủ hai nước đã ký, tạo điều kiện pháp lý thuận lợi để Chính phủ, các Bộ, ngành, doanh nghiệp và nhân dân hai nước tăng cường hợp tác, đầu tư và giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn và đề nghị phía Séc tiếp tục ủng hộ, thúc đẩy việc tăng cường quan hệ đối tác và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và EU; thúc đẩy EU sớm ký chính thức và phê chuẩn FTA Việt Nam - EU (EVFTA) và công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam.

Trong tình hình Cộng hòa Séc đang thiếu lao động và phía Việt Nam có thể cung cấp nguồn nhân lực này, nhiều người Việt Nam mong muốn đi du lịch, thăm thân, các doanh nhân Việt Nam mong muốn được tìm hiểu thị trường Séc, tìm kiếm đối tác, quảng bá sản phẩm. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ Séc sớm thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực nhập cảnh để các nhóm công dân Việt Nam nói trên được vào Séc để thực hiện các mục tiêu của mình.

Việc hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh là điểm sáng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai Chính phủ tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh; phía Séc hỗ trợ Việt Nam trong đào tạo chuyên gia an ninh mạng. Quốc hội Việt Nam ủng hộ Chính phủ hai nước sớm ký kết ”Hiệp định về hợp tác đấu tranh tội phạm” và "Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù” làm cơ sở pháp lý cho hoạt động hợp tác của các cơ quan thực thi pháp luật hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân hội kiến Thủ tướng Séc Bohuslap Sobotka

Thủ tướng Bohuslav Sobotka chào mừng đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam đến thăm chính thức Cộng hòa Séc, bày tỏ tin tưởng rằng, chuyến thăm này sẽ thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác nhiều mặt. Thủ tướng Séc cho rằng, thời gian qua Việt Nam đã có sự tăng trưởng và phát triển khá ấn tượng và đây là cơ hội rất tốt để hai nước thúc đẩy hợp tác về kinh tế. Trên thực tế, cán cân thương mại hai nước không cân bằng, các doanh nghiệp Séc xuất khẩu sang Việt Nam chỉ mới chiếm 10% so tổng giao dịch mậu dịch giữa hai nước.

Hiện, Cộng hòa Séc có nhiều cơ hội để các doanh nghiệp tham gia không chỉ bằng đầu tư trực tiếp hoặc cung cấp trang thiết bị cho Việt Nam, mà còn mong muốn được cung cấp tổ hợp năng lượng; công nghệ mới trong ngành khai khoáng; tham gia vào các dự án hạ tầng giao thông; ngành y tế, dược và công nghệ thông tin.

Trên cơ sở thống kê hàng năm cho thấy có khoảng 5.000 lượt người dân Séc sang du lịch tại Việt Nam, Thủ tướng Bohuslav Sobotka cho rằng, hai nước cần có những đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Số lượng này sẽ tăng lên khi Việt Nam giảm các thủ tục cấp thị thực ngắn hạn sang Việt Nam.