Quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt

Nhận lời mời của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã có chuyến thăm tới Việt Nam trong 3 ngày 12 - 14/01/2017.

Trong chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc tiếp Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry.

Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng John Kerry.

Trong cuộc tiếp Ngoại trưởng John Kerry tại Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh chuyến thăm của Ngài Ngoại trưởng John Kerry, bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp trên nhiều mặt của quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ, đặc biệt kể từ khi hai nước xác lập khuôn khổ Đối tác toàn diện, trong đó có chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng năm 2015 và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama năm 2016.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng rằng trên cơ sở nền tảng hiện có, hai nước sẽ tăng cường hợp tác nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ ổn định, lâu dài, thực chất và hiệu quả trên cơ sở tôn trọng thể chế và con đường phát triển của nhau; nhấn mạnh cần sớm có kế hoạch để tiếp tục duy trì đà quan hệ trong đó có việc duy trì tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác phát triển, hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh và mở rộng các lĩnh vực hợp tác khác.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại việc Lãnh đạo Việt Nam đã có lời mời Tổng thống đắc cử Donald Trump dự Hội nghị Cấp cao APEC 2017 và thăm chính thức Việt Nam. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tầm quan trọng về kinh tế và chiến lược của Hiệp định TPP đối với các nước thành viên, trong đó có Hoa Kỳ và hoan nghênh Hoa Kỳ tiếp tục đóng góp tích cực cho việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực và đóng góp của Ngài Ngoại trưởng trong quá trình bình thường hóa và thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ nhiều thập kỷ qua.

Tại cuộc gặp với Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, hai bên tập trung trao đổi các biện pháp nhằm tiếp tục đà quan hệ và thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác đã có trong các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế.

Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đề nghị Hoa Kỳ sớm công nhận Quy chế kinh tế thị trường, mở cửa hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam, giảm thiểu các rào cản thương mại; tiếp tục ưu tiên hợp tác trong lĩnh vực khắc phục hậu quả chiến tranh, nhất là thực hiện các dự án tẩy độc sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa; triển khai hiệu quả Tuyên bố Tầm nhìn chung về hợp tác quốc phòng 2015 và Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng 2011.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn đánh giá cao tầm quan trọng của quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ, nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Hoa Kỳ nhằm tăng cường vai trò trung tâm của ASEAN cũng như xây dựng các cơ chế do ASEAN chủ trì trong việc xây dựng cấu trúc khu vực trong thế kỷ 21.

Hai bên trao đổi về tình hình Biển Đông, nhấn mạnh sự cần thiết của việc tuân thủ luật pháp quốc tế, tiến trình ngoại giao và pháp lý trong xử lý vấn đề Biển Đông nhằm duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông.

Ngoại trưởng John Kerry cho biết rất vui mừng được quay trở lại thăm Việt Nam; cho rằng quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ là hình mẫu về việc hai nước cựu thù vượt qua quá khứ để xây dựng quan hệ bạn bè, đối tác; ghi nhận quan hệ hai nước trong 20 năm qua đã phát triển hết sức tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực; tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ về việc tôn trọng thể chế chính trị, độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam; ủng hộ Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC 2017;

Ngoại trưởng John Kerry cho rằng, với nền tảng là khuôn khổ Đối tác toàn diện và các cơ chế hợp tác cụ thể, thực chất giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đà hợp tác toàn diện, thực chất trong thời gian tới.

Ngoại trưởng John Kerry khẳng định Hoa Kỳ có lợi ích lâu dài tại Châu Á - Thái Bình Dương và tin rằng Chính quyền mới sẽ tiếp tục chính sách tăng cường quan hệ với khu vực.

Ngoại trưởng John Kerry cảm ơn lãnh đạo Việt Nam và khẳng định sẽ luôn là người bạn của đất nước và nhân dân Việt Nam. Về các nội dung hợp tác, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hơn nữa trong đối phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt trong việc phát triển năng lượng sạch, hạ tầng cơ sở bền vững, quản lý nguồn nước thông minh và tài nguyên trong hệ sinh thái; đẩy mạnh triển khai các dự án tẩy độc chất dioxin tại sân bay Đà Nẵng và Biên Hòa.

Đồng thời, Ngoại trưởng John Kerry khẳng định trường Đại học Fulbright khi chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tại Việt Nam để tham gia có hiệu quả hơn vào thị trường nhân lực toàn cầu.

Về các vấn đề khu vực và quốc tế, Ngoại trưởng John Kerry bày tỏ ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và nhấn mạnh Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phối hợp để tăng cường đoàn kết ASEAN, thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Hoa Kỳ.

Về vấn đề Biển Đông, ông cho biết Hoa Kỳ theo dõi sát những diễn biến tại khu vực này, khẳng định Hoa Kỳ nhất quán ủng hộ giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình thông qua tiến trình ngoại giao và pháp lý trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Ngoại trưởng John Kerry cũng sẽ có cuộc gặp với Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và có bài phát biểu về quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ./.