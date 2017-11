iPhone 8/8 Plus giảm giá tới 4,5 triệu đồng trong ngày Black Friday 2017

Chỉ còn hơn 1 tuần nữa (24/11), tuần lễ Black Friday 2017 sẽ bắt đầu được khởi động trên toàn thế giới. Hàng triệu người đang có nhu cầu mua sắm đang chờ đợi những mặt hàng mà mình mong muốn sẽ có giá bán cực kỳ ưu đãi. Cũng giống như mọi năm, các mặt hàng công nghệ được nhiều người tiêu dùng trên toàn thế giới săn đón nhiều nhất.

Trong đó, các sản phẩm của Apple sẽ là mặt hàng chủ đạo của các trang bán lẻ như Amazone, Best Buy hay Walmart,... Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất Best Buy sẽ giảm giá cho khách hàng iPhone 8 và iPhone 8 Plus khoảng 200 USD (khoảng 4,5 triệu đồng) nếu có hợp đồng đầy đủ với nhà mạng. Bên cạnh đó, trang bán lẻ này cũng niêm yết giảm giá 200 - 250 USD cho MacBook Air và MacBook Pro.

Các trang thương mại điện tử của Mỹ như Amazone, Best Buy, Walmart... đã bắt đầu tung ra hàng loạt chương trình khuyến mại cho ngày Black Friday.

Tại Walmart, chương trình giảm giá sẽ bắt đầu ngay từ ngày 23/11, tức 1 ngày trước Black Friday. Khách hàng có thể mua hàng loạt sản phẩm của Apple nằm trên kệ của hệ thống siêu thị này với mức giá giảm 70-80 USD. Điển hình trong đó là chiếc iPad 32GB Wi-Fi hoặc iPhone 6.

Cho tới thời điểm hiện tại, chỉ có duy nhất Best Buy sẽ giảm giá cho khách hàng iPhone 8 và iPhone 8 Plus khoảng 200 USD (khoảng 4,5 triệu đồng) nếu có hợp đồng đầy đủ với nhà mạng.

Trang bán lẻ Walmart không giảm giá các mẫu iPhone mới ra mắt như iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus và iPhone X. Song, khi mua các mẫu điện thoại trên, khách hàng sẽ nhận được phiếu mua hàng trị giá 300 USD.

Một trang bán lẻ khác là Targer cũng có chương trình tặng phiếu mua hàng tương tự với iPhone 8 và iPhone 8 Plus, trong khi giảm giá iPad 32GB và iPad Pro 10.5-inch từ 80-120 USD.

Trong khi đó, Apple "chính chủ" chưa đưa ra chương trình khuyến mại ngày Black Friday năm nay. Tuy nhiên, nếu giống như mọi năm, 3 mẫu iPhone mới ra sẽ không giảm giá nhưng được tặng kèm Gift Card 250 USD.

Bên cạnh các mặt hàng của Apple, nhiều sản phẩm khác cũng đang tạo được sức hút từ công chúng. Đặc biệt là mẫu PlayStation VR mua kèm với Grand Turismo Sport. Đây là bộ kính thực tế ảo được thiết kế gọn nhẹ, có thể điều chỉnh theo kích cỡ đầu. Công nghệ VR cải tiến giúp người dùng hòa mình vào game. Trò chơi Grand Turismo Sport có hơn 150 dòng xe với thiết kế và màu sắc đẹp mắt. Giá 299 USD (tiết kiệm 100 USD).

Amazon Fire HD 8 đang được các trang bán lẻ giảm tới 30 USD và có giá chỉ 50 USD. Máy được trang bị màn hình HD, bộ nhớ gấp 2 lần máy tính bảng Fire HD bình thường và dung lượng pin tới 12 tiếng, Fire HD 8 là lựa chọn phù hợp cho những người thích đọc sách, xem phim trên tablet.

Đối với các sản phẩm laptop của Dell, HP, Lenovo,... cũng được giảm đại trà trong khoảng 100 - 250 USD trong ngày Black Friday.

Đối với các sản phẩm laptop của Dell, HP, Lenovo,... cũng được giảm đại trà trong khoảng 100 - 250 USD trong ngày Black Friday. Đặc biệt, 2 mẫu Dell Inspiron 14 3000 hay Inspiron 15 3000 được chào bán với giá chỉ 199,99 USD (khoảng 4,2 triệu đồng) giảm hơn 50% giá trị sản phẩm./.

So sánh iPhone X và iPhone 8: 8 điểm cần cân nhắc khi “xuống tiền“ VOV.VN - Việc iPhone X ra mắt đang tạo một "cơn sốt" với các tín đồ công nghệ. Tuy nhiên, so sánh iPhone X và iPhone 8 thì thấy không có quá nhiều khác biệt.