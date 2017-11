Những smartphone Android pin lâu giá chỉ tầm 2 - 3 triệu đồng

Nokia 2 (2,39 triệu đồng) giá rẻ được chú ý khi có thời gian sử dụng lên tới 2 ngày với pin dung lượng 4.100 mAh, trong khi đa phần smartphone hiện giờ, đặc biệt là những sản phẩm phổ thông thường chỉ có pin đủ một ngày. (Ảnh: VnExpress) Máy Nokia 2 cũng được đánh giá cao nhờ thiết kế khung viền kim loại, mặt lưng làm từ Polycarbonate. Chạy hệ điều hành Android 7 Nougat với giao diện gốc, nhưng hạn chế nằm ở cấu hình thấp với chip Snapdragon 212 và RAM 1GB. (Ảnh: VnReview) Tecno L9 (2,55 triệu đồng) là hãng smartphone Hong Kong, được chú ý nhờ pin lên tới 4.000 mAh, gấp đôi nhiều smartphone Android cùng tầm tiền. (Ảnh: VnExpress) Tecno L9 có màn hình HD 5,5 inch, cảm biến vân tay cùng với chip 4 nhân và RAM 2GB. (Ảnh: FPT Shop) Philips V787 có giá cao hơn hầu hết những mẫu Android phổ thông pin lớn trong danh sách (2,99 triệu đồng), nhưng đổi lại, V787 có tính năng và thông số kỹ thuật tốt hơn. (Ảnh: VnExpress) Philips V787 có màn hình 5 inch sử dụng công nghệ IPS LCD và có độ phân giải Full HD. Pin cũng được đẩy lên dung lượng lên tới 5.000 mAh. Có cấu hình đủ dùng với chip MediaTek 8 nhân, RAM 2GB nhưng hạn chế đáng tiếc ở sản phẩm là việc vẫn dùng hệ điều hành Android 5.1, cũ hơn nhiều đối thủ cùng tầm. (Ảnh: GSMArena) Motorola Moto C Plus (2,99 triệu đồng) dùng vỏ nhựa nhưng kiểu dáng của Moto C Plus có phần trẻ trung hơn Zumbo S. Cụm camera chính với cảm biến 8 megapixel được làm trông hầm hố. (Ảnh: VnExpress) Motorola Moto C Plus giá gần 3 triệu đồng nhưng cấu hình của Motorola đem lại không nhiều khác biệt, vẫn chip MediaTek MT6737 4 nhân cùng với RAM 2GB. Pin dung lượng lớn 4.000 mAh. (Ảnh: GSMArena) Mobiistar Lai Zumbo S 2017 (2,59 triệu đồng) là thương hiệu Việt đóng góp một smartphone hiếm hoi trong tầm giá hơn 2 triệu đồng có pin lớn 4.000 mAh. Zumbo S bản 2017 không mới mẻ, vỏ nhựa nhưng lợi thế ở màn hình HD cỡ lớn 5,5 inch, cảm biến vân tay nằm ở lưng. (Ảnh: VnExpress) Mobiistar Lai Zumbo S 2017 có cấu hình ngang với L9 khi dùng chip 4 nhân MediaTek đi kèm RAM 2GB. Camera trước hướng đến tính năng selfie khi có độ phân giải cao 8 megapixel, ngang với camera chính ở lưng. (Ảnh: Thế giới di dộng)

