Những bức ảnh quý hiếm của lịch sử thế giới khiến bạn ngạc nhiên

Một nhà thám hiểm đưa lon sữa đặc cho một con gấu ở Bắc cực, năm 1980. Một thành viên của bộ lạc Sioux trên lưng ngựa, năm 1905. Di chuyển một ngôi nhà 7.600 tấn để mở rộng con đường ở thành phố Alba Julia (Romania), năm 1987. Danh họa Claude Monet bên bức tranh của ông, năm 1923. The Beatles trình diễn trước 18 người trong một câu lạc bộ nhỏ ở thị trấn Aldershot, tháng 12/1961. Một năm rưỡi sau đó, họ trở thành những siêu sao thế giới. Marilyn Monroe và những người lính, năm 1954. Những dấu vết trên mộ của Tutankhamen, ảnh chụp năm 1922. Nó đã tồn tại trong 3.245 năm. Binh lính trong Chiến tranh thế giới thứ hai, ảnh chụp dịp lễ Phục sinh năm 1944. Một nhà ăn cho nhân viên hãng Disney, năm 1961. Sophia Loren và Jayne Mansfield, năm 1957. Một cậu bé bán báo nói về vụ đắm tàu Titanic năm 1912. Quảng trường Madison (Thành phố New York) trong thế kỷ 20. Thảm họa Hindenburg ngày 6/51937 khi chiếc khinh khí cầu nổi tiếng LZ 129 Hindenburg bị bắt lửa tại cột mốc kéo và cháy rụi khi hạ cánh trong chuyến bay khởi hành từ Frankfurt, Đức tới trạm bay Lakehurst Naval ở Lakehurst, New Jersey, Mỹ. Trong số 97 người có trong tàu (36 hành khách và 61 người trong phi hành đoàn) thì có 35 người thiệt mạng, ngoài ra còn có một người nữa chết khi con tàu lao xuống đất. Ống kính tele đầu tiên trên thế giới, năm 1900. Hai phụ nữ khuân tảng băng, năm 1918. Một tai nạn tại Washington, năm 1921. Mô phỏng chuyến bay cho phi công, năm 1942. Những cậu bé bán báo hút thuốc lá, năm 1910. Công nhân của công ty Fiat tham gia vào một cuộc đua trên nóc nhà máy tại Turin, Italy, năm 1923. Một người ăn xin chạy theo xe các nhà quý tộc, năm 1920. Một trạm xăng ở Washington, DC, năm 1924. Nữ võ sĩ trên một mái nhà, năm 1930. Kiểm tra một áo chống đạn, năm 1923. Một bể bơi di động tại New York, 1960. Steven Spielberg trong quá trình quay phim Indiana Jones, năm 1980.

