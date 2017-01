10 điểm du lịch “trong mơ” giá rẻ cho năm 2017

Khi tới với Morocco, bạn có thể bắt đầu bằng hành trình di chuyển từ Casablanca đến Marrakech, tham quan các khu chợ phức hợp Medina, thưởng thức các món ăn và một đêm ở sa mạc Sahara. Thức ăn và hàng hóa ở các khu chợ thì rẻ đến bất ngờ, và nhiều điểm du lịch thậm chí còn được miễn phí. Đồng bảng Anh rớt giá do Brexit đã vô tình khiến ngành du lịch giá rẻ của Vương quốc Anh phát triển mạnh mẽ. Một số nơi có phong cảnh đẹp và thu hút du khách nhất là thành phố Hull, Scotland, xứ Wales và Bắc Ailen. Hy Lạp không chỉ nổi tiếng với những hòn đảo xinh đẹp vùng Peloponnesos mà còn nổi tiếng với chi phí dịch vụ vô cùng đắt đỏ do sự dựa dẫm quá nhiều vào du lịch. Nhưng việc đồng Euro mất giá đã khiến cho chi phí du lịch ở đây trở nên rẻ hơn bao giờ hết. Chi phí du lịch Nhật Bản luôn thuộc hàng xa xỉ nhất thế giới, nhưng giờ đây đó không phải là một vấn đề quá lớn nữa. Hiện tại, hai thành phố đắt đỏ nhất là Tokyo và Osaka đang có rất nhiều chính sách hỗ trợ về giá cho khách du lịch, nhất là về chi phí đi lại. Bạn sẽ khó mà tìm được nơi nào có mức giá cho du lịch trải nghiệm rẻ hơn ở Châu Phi. Tour du lịch từ Botswana tới Zimbabwe đang được ưu đãi rất nhiều, đặc biệt với các địa điểm nổi tiếng như Thác Victoria hay Khu bảo tồn tê giác Khama. Bạn có thể khám phá những biểu tượng của đất nước Ấn Độ thông qua tour du lịch “Tam giác vàng” nổi tiếng, gồm có chuyến thăm đền Taj Mahal, trải nghiệm bộ môn yoga và nhảy Bollywood. Không chỉ được hưởng mức giá phải chăng, bạn còn có cơ hội được bay trên khinh khí cầu nữa. Những chuyến phiêu lưu mạo hiểm ở Canada luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt, nhất là với những người yêu thích bộ môn đi xe đạp, leo núi và chèo thuyền. Điều đặc biệt là bạn có thể vừa thư giãn, vừa nâng cao kỹ năng sinh tồn của mình với một mức giá vô cùng thân thiện. Những bãi biển đầy nắng ở Montenegro là nơi không thể bỏ qua trong năm 2017. Từ đây bạn có thể dễ dàng tới Croatia và vùng Balkan cổ kính, tham quan các làng chài, trải nghiệm chèo thuyền hay lặn biển với giá cả rất phải chăng. Quần đảo Galapagos của Ecuador là lựa chọn hàng đầu cho những người yêu thích du lịch giá rẻ. Du khách tới đây sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động độc đáo, từ leo núi lửa, chèo kayak, lặn biển cho tới ngắm những loài động vật quý hiếm như sư tử biển hay các loài chim chân xanh. Alaska thường được ví như “thiên đường băng” của nước Mỹ. Du khách tới đây có thể ngắm nhìn những khối băng cao chọc trời, những chú cá voi khổng lồ hay thậm chí là thám hiểm những dòng sông băng kì vĩ. Giá cả ở Alaska rẻ hơn nhiều so với các bang khác của Mỹ, nhất là về chi phí đi lại.

Khi tới với Morocco, bạn có thể bắt đầu bằng hành trình di chuyển từ Casablanca đến Marrakech, tham quan các khu chợ phức hợp Medina, thưởng thức các món ăn và một đêm ở sa mạc Sahara. Thức ăn và hàng hóa ở các khu chợ thì rẻ đến bất ngờ, và nhiều điểm du lịch thậm chí còn được miễn phí. Đồng bảng Anh rớt giá do Brexit đã vô tình khiến ngành du lịch giá rẻ của Vương quốc Anh phát triển mạnh mẽ. Một số nơi có phong cảnh đẹp và thu hút du khách nhất là thành phố Hull, Scotland, xứ Wales và Bắc Ailen. Hy Lạp không chỉ nổi tiếng với những hòn đảo xinh đẹp vùng Peloponnesos mà còn nổi tiếng với chi phí dịch vụ vô cùng đắt đỏ do sự dựa dẫm quá nhiều vào du lịch. Nhưng việc đồng Euro mất giá đã khiến cho chi phí du lịch ở đây trở nên rẻ hơn bao giờ hết. Chi phí du lịch Nhật Bản luôn thuộc hàng xa xỉ nhất thế giới, nhưng giờ đây đó không phải là một vấn đề quá lớn nữa. Hiện tại, hai thành phố đắt đỏ nhất là Tokyo và Osaka đang có rất nhiều chính sách hỗ trợ về giá cho khách du lịch, nhất là về chi phí đi lại. Bạn sẽ khó mà tìm được nơi nào có mức giá cho du lịch trải nghiệm rẻ hơn ở Châu Phi. Tour du lịch từ Botswana tới Zimbabwe đang được ưu đãi rất nhiều, đặc biệt với các địa điểm nổi tiếng như Thác Victoria hay Khu bảo tồn tê giác Khama. Bạn có thể khám phá những biểu tượng của đất nước Ấn Độ thông qua tour du lịch “Tam giác vàng” nổi tiếng, gồm có chuyến thăm đền Taj Mahal, trải nghiệm bộ môn yoga và nhảy Bollywood. Không chỉ được hưởng mức giá phải chăng, bạn còn có cơ hội được bay trên khinh khí cầu nữa. Những chuyến phiêu lưu mạo hiểm ở Canada luôn có một sức hấp dẫn đặc biệt, nhất là với những người yêu thích bộ môn đi xe đạp, leo núi và chèo thuyền. Điều đặc biệt là bạn có thể vừa thư giãn, vừa nâng cao kỹ năng sinh tồn của mình với một mức giá vô cùng thân thiện. Những bãi biển đầy nắng ở Montenegro là nơi không thể bỏ qua trong năm 2017. Từ đây bạn có thể dễ dàng tới Croatia và vùng Balkan cổ kính, tham quan các làng chài, trải nghiệm chèo thuyền hay lặn biển với giá cả rất phải chăng. Quần đảo Galapagos của Ecuador là lựa chọn hàng đầu cho những người yêu thích du lịch giá rẻ. Du khách tới đây sẽ được tham gia rất nhiều hoạt động độc đáo, từ leo núi lửa, chèo kayak, lặn biển cho tới ngắm những loài động vật quý hiếm như sư tử biển hay các loài chim chân xanh. Alaska thường được ví như “thiên đường băng” của nước Mỹ. Du khách tới đây có thể ngắm nhìn những khối băng cao chọc trời, những chú cá voi khổng lồ hay thậm chí là thám hiểm những dòng sông băng kì vĩ. Giá cả ở Alaska rẻ hơn nhiều so với các bang khác của Mỹ, nhất là về chi phí đi lại.