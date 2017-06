Choáng ngợp trước những bức tượng vĩ đại nhất hành tinh

Phật Laykyun Sekkya: Với chiều cao 116 m, tượng Phật Laykyun Sekkya của Myanmar nằm trên đỉnh đồi Po Kaung là tượng cao thứ 2 thế giới. Dưới chân tượng là Monywa - tượng phật nằm lớn nhất hành tinh. Tượng Phật Bà Quan Âm ở đảo Hải Nam có ba mặt nhìn về ba hướng, một cạnh hướng vào đất liền và hai cạnh hướng ra biển Đông. Bức tượng lộng lẫy này có chiều cao lên tới 108 m. Ngoài thiết kế nổi bật của nó, đây là bức tượng cao thứ tư trên thế giới. Tác phẩm điêu khắc cao hơn 105 mét mang tên 'Viêm Đế và Hoàng Đế' nằm ở tây bắc thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Khởi công xây dựng năm 1991, đến năm 2007 mới hoàn thành. Tác phẩm điêu khắc này là bức tượng cao thứ năm trên thế giới. Tượng Nữ thần Tự Do đứng sừng sững trên đảo Liberty ở cảng New York, Mỹ. Bức tượng cao 93m tính cả bệ được tạo ra ở Pháp với khung thép khổng lồ, sau đó được tặng cho nước Mỹ. Rodina-Mat zovyot hay còn gọi là tượng đài Mẹ Tổ quốc. Đây là một bức tượng của Nga xây nên nhằm tưởng niệm những anh hùng trong trận chiến Stalingrad. Nó được khánh thành vào năm 1967, lúc đó nó là một bức tượng đẹp hoàn hảo và cao nhất thế giới với chiều cao 85m và nặng hơn 7.900 tấn. Có chiều cao 71m, bức tượng Lạc Sơn Đại Phật được xây dựng vào thời nhà Đường, tạc vào núi Lăng Vân là tượng Phật làm bằng đá lớn nhất thế giới. Bức tượng đối diện núi Nga Mi ở phía đông thành phố Lạc Sơn. Tượng Lạc Sơn Đại Phật được UNESCO công nhận là Di sản thế giới vào năm 1996. Tượng phật nằm Chaukhtatgyi trong một ngôi chùa ở Yangon, Myanmar. Tượng dài hơn 66m và là một trong những bức tượng lớn nhất ở Myanmar. Đây là một tác phẩm nghệ thuật với tà áo vàng và mũ miện đính kim cương. Tượng Motherland là đài tưởng niệm ở Kiev, Ukraine. Bức tượng mừng chiến thắng của Liên Xô trước Đức Quốc xã có chiều cao hơn 60m. Do chiều cao khổng lồ của nó, bức tượng có thể được nhìn thấy từ các điểm khác nhau của Kiev. Tượng Chúa Kitô Vua ở Swiebodzin, Ba Lan, được xây dựng nhờ sự đóng góp của cư dân, có chiều cao 52,5 m. Chỉ riêng vương miện đã cao tới 3m. Tượng "Phục hưng châu Phi" cao tới 49m, được xây dựng ở ngoại ô Ouakam, nhìn ra Đại Tây Dương. Bức tượng bao gồm 3 nhân vật, một người đàn ông bế đứa trẻ trên vai, đứa trẻ chỉ tay về phía biển khơi và theo sau là một phụ nữ. Chi phí để xây dựng là 27 triệu đô la và mất bốn năm để hoàn thành. Bức tượng này gây nhiều tranh cãi trong quá trình xây dựng và đây cũng là bức tượng cao nhất ở châu Phi. Tượng thần Murugan đứng trước hang Batu của Selangor, Malaysia, được làm từ 250 tấn sắt, 300 lít sơn vàng và cao tới 42m. Đây là bức tượng lớn nhất ở Malaysia, đồng thời đây cũng được xem là tượng thần Hindu cao nhất thế giới. Decebalus: Tác phẩm điêu khắc khuôn mặt Decebalus, vị vua cuối cùng của Dacia trên một vách đá ven sông Danube, gần thành phố Orsova, Romania. Với chiều cao lên tới 40m, đây là tượng đá cao nhất châu Âu. Tượng Thành Cát Tư Hãn trên lưng ngựa cao 40m đứng sừng sững. Bức tượng nằm trên Khu di tích Thành Cát Tư Hãn bên bờ sông Tuul. Tác phẩm tôn vinh một trong những Hoàng đế vĩ đại nhất thế giới có chi phí xây dựng là 5 triệu đô la và được xây dựng vào năm 2008. Tượng Merlion trên đảo Sentosa của Singapore, cao 37m với đầu sư tử và mình cá. Tên của tượng xuất phát từ “thành phố sư tử” trong tiếng Mã Lai. Merlion còn được coi là biểu tượng của đất nước Singapore. Bức tượng trên mô tả cố chủ tịch Mao Trạch Đông lúc 32 tuổi, được xây dựng ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc với tổng chi phí đầu tư xây dựng 35 triệu USD. Bức tượng hoàn thành năm 2009, nhân kỷ niệm 116 năm ngày sinh của ông. Tượng Chúa Cứu Thế được đặt ở độ cao hơn 600m, cung cấp cho du khách những khung cảnh tuyệt đẹp, nhìn xuống thành phố Rio de Janeiro, Brazil. Bức tượng cao 30m này đã trở thành biểu tượng của Rio de Janeiro và được công nhận là một trong 7 kỳ quan thế giới mới. Ở trung tâm đài tưởng niệm Grand Mansu Hill là hai bức tượng của các nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Il-sung và Kim Jong-il được làm bằng đồng. Hai bức tượng này có chiều cao 22m. Tượng Mevlana Rumi: Bức tượng của Mevlana Rumi (nhà thơ Hồi giáo ở thế kỷ 13, ông là một luật gia, học giả Hồi giáo, nhà thần học,...) cao 20m, bao gồm cả bệ đỡ phía dưới. Bức tượng tuyệt vời này được thiết kế và xây dựng bởi nhà điêu khắc Eray Okkan. Tượng Ganesha màu hồng này là một trong những tượng ganesha (một vị thần Hindu) lớn nhất trên thế giới. Bức tượng khổng lồ cao 16m và có bề ngang dài 24m, được đặt ở tỉnh Chachoengsao của Thái Lan. Bức tượng mang tên Forever Marilyn: Các nghệ sỹ Trung Quốc đã dành hai năm để tạo ra bức tượng cao 8m, tái hiện lại hình ảnh đã đi vào lịch sử điện ảnh thế giới của huyền thoại Marilyn Monroe khi bà bẽn lẽn do bị một cơn gió vô tình thổi tốc váy trong bộ phim "The Seven Year Itch". Bức tượng này đã được trưng bày ở nhiều địa điểm ở Mỹ và Úc.

