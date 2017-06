Xử phạt nhiều vi phạm trong hoạt động du lịch

Từ đầu năm 2017 đến nay, Thanh tra các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã kiểm tra, xử lý nhiều cá nhân vi phạm trong hoạt động du lịch. Đây là thông tin được đưa ra tại hội nghị sơ kết Cụm thi đua thanh tra Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức vào chiều 22/6, tại Hà Nội. Kiểm tra một số mặt hàng kinh doanh tại khu du lịch.

6 tháng qua, thanh tra Sở Du lịch các tỉnh, thành phố đã tích cực vào cuộc triển khai nhiều đợt thanh tra, kiểm tra và đã kiểm tra hơn 1.000 lượt hướng dẫn viên, lái xe vận chuyển khách du lịch và nhiều khách du lịch nước ngoài tham gia vào hoạt động du lịch. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử phạt 284 trường hợp là người Việt Nam với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng; 9 trường hợp người nước ngoài với tổng số tiền trên 197 triệu đồng do vi phạm trong hoạt động du lịch.

Ở những địa phương có lượng khách du lịch nước ngoài tăng cao như TP HCM, Quảng Ninh…Thanh tra Sở Du lịch đã dự đoán tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý người nước ngoài hoạt động du lịch trái phép, người nước ngoài có hành vi phản cảm gây mất mỹ quan, ảnh hưởng không tốt đến môi trường du lịch, hình ảnh du lịch Việt Nam.

Lực lượng thanh tra du lịch Hà Nội kiểm tra hơn 200 hướng dẫn viên và hơn 100 lái xe vận chuyển khách du lịch, trong đó lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 12 cá nhân, tổ chức. Quá trình kiểm tra, Thanh tra du lịch Hà Nội đã phát hiện, lập biên bản đối với 5 hướng dẫn viên du lịch quốc tế có dấu hiệu vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 hướng dẫn viên. Lực lượng thanh tra du lịch Hà Nội lập hồ sơ, chuyển vụ việc có yếu tố nước ngoài đến Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội xử lý vi phạm đối với 2 người Trung Quốc, 1 người Hàn Quốc có hành vi tham gia vào các hoạt động hướng dẫn viên khi đi theo đoàn, hoạt động không đúng mục đích xuất nhập cảnh. …

Ông Vũ Công Huy, Chánh Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội, Phó Cụm trưởng cho biết: “Từ nay đến cuối năm 2017, Thanh tra Sở Du lịch các tỉnh, thành phố tập trung thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm các hoạt động kinh doanh lữ hành, vận chuyển khách du lịch, người nước ngoài có hoạt động hướng dẫn viên tại Việt Nam, các hành vi mạo tên doanh nghiệp, kinh doanh chụp giật, chặt chém khách du lịch, đặc biệt tại các tỉnh, thành phố có nhiều khu, điểm du lịch thu hút khách quốc tế; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường vệ sinh an toàn thực phẩm và chất lượng phục vụ các dịch vụ du lịch”./.