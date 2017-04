Hồ nước tự nhiên nâng tầm cuộc sống cho cư dân đô thị

Mặt trái của quá trình đô thị hóa đang gây ra những ảnh hưởng xấu trực tiếp đến đời sống con người. Nhiều người nhận ra rằng, sự đủ đầy về vật chất hay việc được sống trong các phố phường tấp nập, sầm uất thôi không mang lại cho họ cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn.

Trở về với thiên nhiên là trở về với những giá trị bền vững

Trở về với thiên nhiên, sống gần gũi với không gian mặt nước rộng lớn là cách để con người thụ hưởng và cảm nhận niềm hạnh phúc mỗi ngày, mang đến những giá trị cuộc sống bền vững cho hiện tại và cho những thế hệ tương lai.

Công viên Trung tâm tại Manhattan, New York, Mỹ có quy mô 500 ha, được thiết kế với hệ thống cảnh quan cây xanh cùng nhiều hồ nước xanh mát.

Để đảm bảo sự phát triển bền vững cũng như chất lượng cuộc sống cho cư dân đô thị, các nước phát triển rất coi trọng việc tôn tạo cảnh quan hồ nước, không gian xanh trong khu trung tâm của các thành phố lớn.

Với mong muốn nâng khái niệm hạ tầng xanh lên một tầm cao mới, Singapore trực tiếp đưa các công trình hồ nước lớn vào dịch vụ đô thị, đưa người dân đến gần hơn với thiên nhiên. Phương pháp này được minh họa rõ bằng những công viên hồ điều hòa rộng lớn, sử dụng tối đa các công trình hạ tầng xanh để phục vụ đời sống sức khỏe và tinh thần của người dân như hồ trữ nước Marina Barrage với một tiểu lưu vực rộng đến 10.000 ha hay hồ nước trong công viên công viên Bishan rộng 62 hecta.

Tại Mỹ, người ta xây dựng nhiều hồ lớn nhỏ trong Công viên Trung tâm rộng 500 ha tại Manhattan, New York; Trung Quốc thì có danh thắng Tây Hồ thuộc thành phố Hàng Châu rộng 639 ha...

Tại Việt Nam, chính quyền những thành phố lớn như Hà Nội đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường không gian, diện tích mặt nước trên địa bàn. Bằng chứng là năm 2014, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa và hồ trong thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, trong tương lai, nhiều hồ nước sẽ được cải tạo và bảo tồn, nhiều dự án xây dựng hồ mới sẽ được triển khai. Tuy nhiên, từ giờ cho đến khi quy hoạch được thực hiện thành công, người dân vẫn cần phải chờ đợi nhiều năm nữa và thực tế là, việc mở rộng diện tích mặt nước tại các quận nội thành là điều khó khăn trong khi khu vực này đang thiếu hụt diện tích cây xanh, mặt nước trầm trọng.

Điều đó khiến cho nhiều người dân định cư trong nội thành buộc phải chuyển ra ngoại thành với mong muốn được sống gần gũi với thiên nhiên hoặc mua những căn hộ ven các hồ nhân tạo với diện tích mặt nước hạn chế khi chúng thậm chí còn chưa hình thành trên thực tế.

Làm sao để vừa được sống ngay trong trung tâm thành phố lại vừa được thụ thưởng không gian trong lành của hồ nước tự nhiên rộng lớn? Hai vấn đề tưởng như đối nghịch trên lại được giải quyết thật hài hòa khi dự án D’. Le Roi Soleil xuất hiện.

Với ưu thế về vị trí, những cư dân tại D’. Le Roi Soleil sẽ được thụ hưởng 526 ha diện tích hồ nước tự nhiên lớn nhất thành phố trong khi vẫn được sống trong trung tâm Thủ đô lộng lẫy đèn hoa, hòa nhịp cùng cuộc sống hiện đại.

D’. Le Roi Soleil - Chạm tay, khẽ mở và cảm nhận cuộc sống trong lành

Là một tuyệt tác kiến trúc tân cổ điển đỉnh cao với không gian sống an lành bậc nhất Hà thành, D’. Le Roi Soleil là một món quà mà chủ đầu tư Tân Hoàng Minh dành cho những chủ nhân danh giá.

D’. Le Roi Soleil tọa lạc trên bán đảo Quảng An, được thụ hưởng trọn vẹn khoảng không gian cây xanh mặt nước rộng hơn 500 ha của Hồ Tây.

Tọa lạc tại số 2 Đặng Thai Mai, Tây Hồ, Hà Nội, D’. Le Roi Soleil kiêu hãnh vươn mình trên bầu trời bán đảo Quảng An với 3 mặt hướng ra không gian tuyệt mỹ của Hồ Tây lộng gió. Ưu thế này góp phần nâng tầm giá trị cuộc sống cho những cư dân sống tại dự án khi họ không chỉ được sống trong không gian kiến trúc giàu tính thẩm mỹ, tiện nghi vượt bậc mà còn được đắm mình trong không gian thiên nhiên thuần khiết, trong lành. An cư tại D’. Le Roi Soleil trên đất vượng khí bậc nhất Hà Thành VOV.VN - Dự án D’. Le Roi Soleil của Tân Hoàng Minh tọa lạc trên bán đảo Quảng An, Tây Hồ với thế phong thủy uy nghi, vượng khí.

Điều đó khiến các căn hộ tại D’. Le Roi Soleil được đánh giá là nơi đáng sống bậc nhất hiện nay và là lựa chọn số 1 của giới nhà giàu- những người đặc biệt quan tâm và kỹ tính khi lựa chọn không gian sống.

Hồ Tây có vai trò quan trọng trong việc làm giảm tính khắc nghiệt của thời tiết, góp phần điều hòa khí hậu của quận Tây Hồ nói chung và bán đảo Quảng An nói riêng. Vào mùa hè, nhiệt độ ở các khu vực quanh hồ thường mát mẻ hơn khu vực khác. Những làn gió mát liên tục được hình thành, lưu chuyển, thổi những dòng khí mới trong lành, khoan khoái vào cuộc sống của cư dân D’. Le Roi Soleil.

Hầu hết các căn hộ D’. Le Roi Soleil đều có tầm nhìn thoáng rộng về phía Hồ Tây khiến cho các căn hộ tại đây luôn ngập tràn nắng, gió.

Bên hồ nước rộng lớn, những cư dân vốn đã quen với tầm nhìn hạn hẹp, bị chắn bởi liên tiếp những công trình xây dựng cũng sẽ có cơ hội được phóng tầm mắt ra xa, thỏa sức ngắm nhìn cảnh quan xanh mát tuyệt vời để nuôi dưỡng sức sáng tạo bất tận. Không gian công cộng ven hồ là nơi lý tưởng cho các sinh hoạt tập thể ngoài trời cũng như các hoạt động thể chất như dạo bộ, chạy maraton, tập dưỡng sinh... góp phần nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, gắn kết tình cảm giữa con người với con người trong cộng đồng dân cư.

Với mật độ 74% được bao phủ bởi cây xanh và 526 ha diện tích mặt nước hồ Tây, D’. Le Roi Soleil đưa không gian của những resort cao cấp vào bên trong những tổ ấm sang trọng.

Tại đây, chỉ cần chạm nhẹ, khẽ mở cánh cửa là cả thiên nhiên trong lành đã ùa vào cuộc sống con người. Không gian an lành mang đến cho bạn những giá trị sống đủ đầy trong hiện tại, nâng bước khởi đầu vững chắc cho các thế hệ tương lai./.