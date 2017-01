Khảo sát các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng cho Samsung

Ban lãnh đạo Samsung Việt Nam đã thực hiện chuyến thăm, làm việc và khảo sát 02 doanh nghiệp đang tham gia vào chuỗi cung ứng của Samsung là Công ty TNHH Nhựa An Lập (Long Biên, Hà Nội) và Công ty TNHH Nhựa Việt Hưng (Hưng Yên). Đồng thời, ngày 13/01/2017, tại miền Nam, Samsung Việt Nam cũng sẽ thăm và làm việc trực tiếp với 3 doanh nghiệp cung ứng là Công ty PTE, Công ty Minh Nguyên và Công ty TNHH Nhựa Việt Hưng (TP HCM). Đợt đánh giá nằm trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ chuyên gia tư vấn của Samsung nhằm tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng linh, phụ kiện cho Samsung.

Ông Han Myoungsup, Tổng Giám đốc Tổ hợp Samsung Điện tử Việt Nam tham gia chuyến khảo sát

Tiền đề của chuyến thăm và đánh giá 5 nhà cung ứng của Samsung khởi nguồn từ chương trình cử chuyên gia Samsung trực tiếp đến tư vấn và làm việc cùng doanh nghiệp Việt. Theo chương trình này, các chuyên gia dày dặn kinh nghiệm của Samsung đến từ Hàn Quốc đã trực tiếp hỗ trợ cho 05 doanh nghiệp nói trên trong thời gian 3 tháng để cải tiến quy trình sản xuất và hoàn thiện các tiêu chuẩn trong việc cung ứng sản phẩm, linh kiện cho các nhà máy của Samsung tại Việt Nam. Đây cũng là 5 trong số 14 công ty tại Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ phía chuyên gia Hàn Quốc kể từ tháng 9/2015 đến nay, trong ba đợt tư vấn.

Sau 3 tháng trực tiếp làm việc với chuyên gia Samsung, 2 doanh nghiệp An Lập và Việt Hưng đã đạt được kết quả rất khả quan trong việc nâng cao hiệu quả sản xuất.

An Lập hiện đang là nhà cung cấp cấp 2 của Samsung, chuyên về sản xuất sản phẩm nhựa. Năm 2016, An Lập đã nhận được bằng khen của Công ty Intops (nhà cung cấp cấp 1 của Samsung) về thành tích xuất sắc. Đây là lần đầu tiên An Lập nhận được sự tư vấn và hỗ trợ trực tiếp từ Samsung nên toàn bộ nhân lực nhà máy đều rất nỗ lực cố gắng. Sau 3 tháng, tỉ lệ lỗi đã giảm 96%, hệ thống máy móc đã được cải tiến 100%, chi phí lưu kho giảm 31%.

Việt Hưng là nhà cung cấp cấp 1 khá nổi tiếng trong chuỗi cung ứng của Samsung. Việt Hưng vốn nổi tiếng về các sản phẩm in ấn, bao bì và đây là lần thứ 2 Công ty được các chuyên gia tư vấn cho mảng kinh doanh phụ kiện nhựa cho sản phẩm điện thoại di động, tablet. Kết quả tổng kết của quá trình tư vấn cho thấy tỉ lệ lỗi sản phẩm của Công ty đã giảm xuống mức tuyệt đối là 100%, chi phí sai hỏng giảm gần 40%, tỉ lệ sai hỏng giảm từ 1.7% xuống còn 0.6%, chất lượng nhựa được nâng cao 100%, năng suất lao động của dây chuyền tăng 73%, 5S3R đạt đúng theo tiêu chuẩn sản xuất toàn cầu.

Trong chuyến khảo sát năng lực, lãnh đạo Samsung Việt Nam đã xem xét kỹ lưỡng quy trình sản xuất của các doanh nghiệp và đưa đánh giá, góp ý cụ thể nhằm giúp các doanh nghiệp khắc phục những nhược điểm còn tồn đọng.

Tại Công ty An Lập, ông Han Myoungsup đề nghị Công ty cần loại bỏ bớt các công đoạn thao tác bằng tay, xây dựng cảnh quan môi trường sản xuất sạch sẽ, quan tâm hơn đến nhiệt độ và độ ẩm để đảm bảo chất lượng của sản phẩm nhựa, tỉ lệ lỗi cần phải giảm nhiều hơn đồng thời ông nhấn mạnh hoạt động cải tiến cần tiến hành liên tục, mang tính qui mô rộng lớn ở tất cả các công đoạn do toàn bộ nhân viên nhà máy thực hiện chứ không chỉ thực hiện mang tính phong trào. Với Việt Hưng, ông Han Myoungsup nhấn mạnh Công ty cần phải duy trì thành tích cải tiến tốt trong suốt thời gian sau này, quãng đường đi của sản phẩm cần hợp lý hơn, cần nghiên cứu để giảm bớt chi phí về tồn kho, chất lượng lao động đồng thời cần thành lập nhóm cải tiến riêng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất.

Chương trình tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp Việt là sự khẳng định cam kết cũng như nỗ lực mạnh mẽ của Tập đoàn nhằm đáp lại lời kêu gọi của Chính phủ Việt Nam trong việc gia tăng tỉ lệ nội địa hóa và sự hiện diện của doanh nghiệp Việt trong chuỗi cung ứng phụ kiện cho Samsung.

Dự kiến năm 2017, Samsung sẽ tư vấn cho 12 doanh nghiệp cung ứng Việt Nam

Sau những nỗ lực nhằm tìm kiếm các nhà cung ứng Việt, con số các doanh nghiệp Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng của Samsung đã tăng lên mạnh mẽ với tổng số 198 doanh nghiệp (20 doanh nghiệp cấp 1 và 178 doanh nghiệp cấp 2). Các doanh nghiệp này hiện đang tham gia chuỗi cung ứng cho 3 nhà máy Samsung tại Việt Nam là Samsung Electronics Việt Nam (SEV), Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) và Tổ hợp SEHC (Tp. Hồ Chí Minh) Dự kiến, tổng doanh nghiệp cấp 1 của Samsung sẽ tăng lên con số 29 trong năm 2017./.