Một doanh nghiệp xin mua 1,5 triệu tấn xít thải than

Một doanh nghiệp có trụ sở tại Thái Nguyên hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua bán, tiêu thụ sản phẩm phế liệu, xít thải than, với số lượng lớn mới có văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất xin mua lại 1,5 triệu tấn xít thải than.

Trong văn bản gửi về Bộ Công Thương, doanh nghiệp này cho biết, hiện Tổng công ty công nghiệp mỏ Việt Bắc trực thuộc Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam là đơn vị trực tiếp quản lý Mỏ Than Núi Hồng và Mỏ than Khánh Hòa.

Lượng xít thải than tại các mỏ khai thác than đang gia tăng.

(Ảnh minh họa: KT)

Hai mỏ này đang có nhu cầu giải phóng mặt bằng, mở rộng sản xuất, tăng sức chứa xít thải than, tránh tràn trôi trong mùa mưa. Hằng năm, hai mỏ trên có số lượng bã xít thải than không sử dụng. Vì thế, công ty này đề xuất xin mua lại 1,5 triệu tấn xít thải than để phục vụ nhu cầu sản xuất của mình.

Doanh nghiệp này cam kết, nếu được chấp thuận, công ty này cam kết sẽ tổ chức thi công theo đúng quy định, xử lý đất đá thải sạch sẽ an toàn vệ sinh môi trường, đồng thời đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi công và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trách nhiệm với địa phương...

Trước đó, ngày 9/12/2016, Công ty TNHH Kim Phúc Hà có trụ sở tại tỉnh Lạng Sơn cũng đã có văn bản gửi Bộ Công Thương đề nghị được xuất khẩu 300.000 tấn bụi lò thép bụi lò thép - là chất thải được tạo ra trong quá trình sản xuất thép ở Việt Nam chưa được tái chế.

Theo Công ty TNHH Kim Phúc Hà, bụi lò thép được các nhà máy ở Việt Nam thu gom, đóng bao và lưu trữ trong các nhà kho không đảm bảo quy định về quản lý chất thải nguy hại với số lượng ngày một tăng mà chưa có phương án xử lý hoặc tái chế.

Xuất phát từ thực tế, Công ty TNHH Kim Phúc Hà đã nghiên cứu thị trường và ký hợp đồng xuất khẩu với Công ty Hữu Hạn thương mại Phú Bang thành phố Cảng Phòng Thành Trung Quốc. Đây là đơn vị có nhà máy nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý bụi lò đã được các cơ quan chức năng Trung Quốc cấp phép.

Phía Bộ Công Thương đã ủng hộ chủ trương xuất khẩu bụi lò thép của Công ty TNHH Kim Phúc Hà và cho rằng, trong khi công nghệ tái chế và xử lý bụi lò thép trong nước còn hạn chế, việc các doanh nghiệp chủ động tìm kiếm các đối tác để xuất khẩu, tái chế cần được khuyến khích./.