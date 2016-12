Trên 24 tỷ USD vốn FDI đầu tư vào Việt Nam năm 2016

Theo Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 26/12, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã giải ngân được 15,8 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2015, đạt mức giải ngân vốn FDI cao nhất từ trước đến nay.

Đến nay cả nước có 2.556 dự án mới được cấp Giấy chứng nhân đầu tư, với tổng vốn đăng ký là 15,18 tỷ USD. Có 1.225 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 5,76 tỷ USD, 2.547 doanh nghiệp, tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn mua cổ phần với tổng vốn đầu tư là 3,425 tỷ USD. Như vậy, tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần đạt 24,4 tỷ USD.

Dự án nhà máy LG Innotek Hải Phòng có tổng vốn đầu tư đăng ký 550 triệu USD do LG Innotek Co.,Ltd (Hàn Quốc) đầu tư. (Ảnh: Internet)

Trong năm 2016, số dự án cấp mới và tăng vốn vẫn tăng mạnh so với năm 2015. Tuy nhiên, về vốn đầu tư đăng ký và tăng thêm có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2015 do không có nhiều dự án quy mô lớn. Nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài.

Hiện Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới, vốn tăng thêm và góp vốn, mua cổ phần tại Việt Nam. Trong năm nay, TP HCM là địa phương thu hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài nhất với 836 dự án cấp mới, 222 lượt dự án điều chỉnh vốn và 1.935 dự án góp vốn mua cổ phần.

Năm 2016, một số dự án lớn được cấp phép như Dự án LG Display Hải Phòng, Dự án nhà máy LG Innotek Hải Phòng, Dự án phát triển tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực đầm nhà Mạc, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh và Dự án Thành phố Amata Long Thành tại Đồng Nai./.