Hải Phòng muốn thu 500 tỷ đồng nợ đọng thuế xây dựng cơ bản

Theo Cục thuế Hải Phòng, đến nay số thu ngân sách đã đạt 17.000 tỷ đồng theo kế hoạch. Trong năm 2017, HĐND thành phố giao ngành thuế Hải Phòng thu 21.500 tỷ đồng. Để thực hiện đúng chỉ tiêu đề ra, ngành thuế Hải Phòng cần phối hợp với các ngành trong việc liên kết, chia sẻ thông tin để thu hồi những khoản nợ đọng.

Trong năm 2016, số thu nội địa của TP Hải Phòng đạt 17.000 tỷ đồng và ngành thuế phấn đấu thu thêm 500 tỷ. Theo Cục thuế Hải Phòng, số thu tăng cao so với năm trước do kinh tế của Hải Phòng có sự phát triển tốt, chỉ số GDP tăng 10,5% so với cùng kỳ và chỉ số công nghiệp IIP tăng 16,5%.

Thuế nợ đọng trong xây dựng cơ bản ở Hải Phòng còn cao.

(Ảnh minh họa: KT)

Bên cạnh đó, thuế suất tiêu thụ đặc biệt từ thuốc lá, rượu bia tăng 5% cũng là yếu tố làm cho thu nội địa của Hải Phòng tăng. Số tiền 500 tỷ đồng mà cơ quan thuế đề xuất thu tăng thêm trong tháng 12 là nguồn nợ đọng thuế ở tiền sử dụng đất và nợ xây dựng cơ bản của nhiều tổ chức, cơ quan.

Ông Lê Ngọc Trữ, Cục trưởng cục thuế Hải Phòng cho biết, để đạt số thu 21.500 tỷ đồng thu ngân sách năm 2017, ngoài những nỗ lực của ngành thuế, rất cần có sự chia sẻ thông tin giữa các cơ quan liên quan khác, nhất là trong lĩnh vực thu thuế xây dựng cơ bản.

Theo ông Trữ, để thu hồi nợ liên quan đến nhiều tổ chức, cơ quan, ngành thuế cần một cơ chế chia sẻ thông tin giữa các tổ chức về tài chính, tín dụng, ngân hàng và kho bạc để thực hiện nhiệm kịp thời.

“Ngành thuế cũng đã đề nghị UBND thành phố tăng cường chỉ đạo các ngành Tài chính, tài nguyên môi trường, UBND các quận, huyện chủ động rà soát lại các khoản nợ liên quan đến xây dựng cơ bản có nguồn vốn từ ngân sách để ưu tiên nguồn Ngân sách Nhà nước thành toán các khoản nợ xây dựng cơ bản”, ông Trữ cho biết./.