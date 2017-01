Nhiều cây cảnh độc lạ ở hội hoa xuân lớn nhất Sài Gòn

Hội hoa xuân Đinh Dậu 2017 đang diễn ra tại công viên Tao Đàn, Quận 1, TP HCM và kéo dài đến ngày 2/2, tức mùng 6 tháng Giêng Tại đây có trên 4.000 hiện vật hoa cảnh đặc sắc của những nghệ nhân khắp mọi miền đất nước (Ảnh: Thành Trung/VOV) Những cây cảnh "lạ và độc" được trưng bày tại đây mang đến cho người dân thành phố những trải nghiệm thú vị trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc (Ảnh: Thành Trung/VOV) Với chủ đề “Thành phố mang tên Bác - Khát vọng ngời sáng”, Hội hoa Xuân Đinh Dậu thành phố Hồ Chí Minh được chia làm nhiều tiểu cảnh với những chủ đề khác nhau. Mỗi tiểu cảnh đều được tạo hình bằng những loại hoa quý, đầy màu sắc (Ảnh: Thành Trung/VOV) Cây me cổ thụ trĩu quả (Ảnh: Thành Trung/VOV) Một số tác phẩm đặc sắc như bộ sưu tập tùng Nhật, bộ sưu tập hoa hồng của các nghệ nhân Sa Đéc, bộ sưu tập hoa sứ của nghệ nhân Bình Dương, bộ lan rừng Việt Nam với Thủy tiên, Long tu, Đại Ý thảo, Hạc đỉnh, Giả hạc... (Ảnh: Thành Trung/VOV) Những chậu hoa sứ nhiều màu lộng lẫy của nghệ nhân tỉnh Bình Dương (Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress) Ngay lối vào từ cổng chính nổi bật là khu trưng bày những chậu mai cổ thụ, có thế độc đáo (Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress) Cùng với các cây mai vàng cổ thụ ở khu vực trưng bày, Hội hoa Xuân Tao Đàn năm nay có một số cây trái độc, lạ như cây dừa ba ngọn có xuất xứ từ Định An (Trà Vinh) (Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress) Cây dâu tằm trăm quả có tuổi đời hàng chục năm thu hút nhiều người chiêm ngưỡng (Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress) Cây me cổ thụ, có tuổi đời cả trăm năm sai trĩu quả (Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress) Cây sơ ri được chủ nhân tạo dáng lạ lẫm, đẹp mắt (Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress) Một phần công viên làm khu vực trưng bày lan rừng quý hiếm (Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress) Nhiều loài cây thường gặp như cóc, lêkima... cũng được làm thành cây kiểng độc đáo mang ra trưng bày (Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress)

