Ông lớn ngành xây dựng Việt lên sàn HNX

Tổng khối lượng cổ phiếu niêm yết là hơn 65 triệu cổ phiếu tương ứng giá trị tính theo mệnh giá là trên 650 tỷ đồng. Giá tham chiếu phiên chào sàn là 15.600 đồng/cổ phiếu.

Ngày 15/10/2015, sau hơn 1 năm kể từ ngày thực hiện bán đấu giá cổ phần lần đầu (IPO) ra công chúng, Viglacera đã đưa cổ phiếu VGC vào giao dịch trên thị trường UPCoM với giá tham chiếu 10.600 đồng/cổ phiếu. Tính đến thời điểm hiện tại, ngày 15/12/2016, VGC đang giao dịch ở mức giá 16.000 đồng/CP, tăng 5.400 so với thời điểm bắt đầu giao dịch tại UPCoM.

Viglacera hiện tại có vốn điều lệ đăng ký 3.070 tỷ đồng, vốn điều lệ thực góp 3.070 tỷ đồng, trong đó: Nhà nước (Bộ xây dựng đại diện) chiếm 78,82 %; cổ đông nước ngoài chiếm 9,16%; Các tổ chức, cá nhân trong nước chiếm 12,02%.

Viglacera là Tổng công ty hoạt động chủ yếu trong hai lĩnh vực chính: vật liệu xây dựng và bất động sản. Trải qua 42 năm hoạt động, Viglacera đã và đang giữ vị trí là doanh nghiệp hàng đầu về vật liệu xây dựng ở thị trường trong nước, nhà đầu tư khu công nghiệp lớn nhất miền bắc và xuất khẩu sản phẩm tới hơn 40 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới.

Quy mô của Viglacera gồm Công ty mẹ và 40 đơn vị thành viên. Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, Viglacera đang có 3 nhà máy sản xuất sứ vệ sinh, 1 nhà máy sản xuất sen vòi, 5 nhà máy sản xuất gạch ốp lát, 3 nhà máy sản xuất kính cùng nhiều nhà máy sản xuất gạch ngói trải rộng tại miền Bắc. Trong lĩnh vực bất động sản, Viglacera có 5 khu đô thị nhà ở, 4 khu trung tâm thương mại – văn phòng và 10 khu công nghiệp với tổng diện tích 3.580ha.

Năm 2015, kết quả các chỉ tiêu chính mà Viglacera thực hiện được đều đạt và vượt so với kế hoạch ĐHĐCĐ 2015 đã thông qua: Lợi nhuận toàn TCT theo báo cáo Tài chính hợp nhất đạt 524.275 triệu đồng tăng 80% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao, riêng lợi nhuận của Công ty mẹ đạt 245.871 triệu đồng tăng 67% so với kế hoạch ĐHĐCĐ giao; Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu bình quân Công ty mẹ là 8,5%, mức chia cổ tức là 4% theo ĐHĐCĐ đã thông qua.

Năm 2016, Viglacera đặt mục tiêu kinh doanh tăng từ 6 – 20% so với kết quả thực hiện năm 2015. Nhưng chỉ trong 9 tháng đầu năm 2016, theo báo cáo Tài chính hợp nhất, Viglacera đạt 557 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng mạnh hơn 140 tỷ đồng so với cùng kỳ tương ứng mức tăng 44% và gần như hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm mà ĐHCĐ giao phó (559 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế thu về 455 tỷ đồng trong đó lợi nhuận ghi nhận về cho cổ đông công ty mẹ là 362 tỷ đồng.

Năm 2017, Viglacera đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất đạt 9.684 tỷ đồng và lãi sau thuế đạt 677 tỷ đồng, lần lượt tăng 17,5% và 21,1 % so với kế hoạch năm 2016. Mức cổ tức 2017 đề ra là 8,0% cao hơn 14,3% so với năm 2016./.