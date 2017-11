Hoa tươi ở Hà Nội tăng mạnh dịp 20/11

Trong mấy ngày qua, giá hoa tươi tại các hoa Tây Tựu, chợ hoa Mê Linh, chợ hoa Quảng Bá và một số cửa hàng kinh doanh hoa tươi trên địa bàn Hà Nội, giá tất cả các loại hoa tươi có xu hướng tăng phổ biến từ 30 – 50%, thậm chí có loại tăng giá gấp đôi, gấp ba so với những ngày trước đó. Việc tăng giá này là do gần đến Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11) nhu cầu tăng mà hoa đẹp lại ít do nhiều loại hoa bị dập nát vì mưa bão vừa qua. Vì vậy, nguồn hoa cũng giảm. Các loại hoa hồng, hoa ly, hoa lan là tăng mạnh nhất. Hoa hồng các loại được đẩy lên 100 - 120.000 đồng/chục bông, giá hoa ly từ 250.000 - 300.000 đồng/chục bông loại 5 tai, ly 3 tai cũng được bán giá 170 - 220.000 đồng/chục, hoa Địa Lan từ 110.000 - 150.000 đồng/bó 5-10 cành. Đáng chú ý, năm nay, có hoa hồng nhập khẩu từ Trung Quốc với đặc điểm bông hoa rất to, màu sắc tươi tắn, độ bền lâu cũng được nhiều vị phụ huynh lựa chọn. Giá trung bình mỗi giỏ hoa năm nay từ 300.000 - 700.000 đồng, tăng so với năm trước khoảng 100.000 đồng, hoa bó từ 250.000 đồng trở lên. Theo nhiều chủ cửa hàng cho biết, số lượng đặt hàng của năm trước thì năm nay nhiều hơn, tăng lên khoảng 5% - 10 %, số lượng đơn hàng thì tăng lên nhưng giá thành sản phẩm hơi cao nên cũng không kỳ vọng nhiều cho kỳ 20/11 Bên cạnh đó, do kinh tế vẫn khó khăn nên nhiều phụ huynh, học sinh cũng chỉ chọn loại hoa vừa phải. Chủ yếu là loại từ 250.000 - 350.000 đồng/lẵng hoặc các bó từ 80.000 đồng – 180.000 đồng. Đặc biệt, năm nay, những giỏ hoa kết hợp trái cây nhập khẩu được khá nhiều khách hàng lựa chọn. Đây là một món quà khá độc đáo trong dịp 20/11 năm nay. Tuy nhiên, giá của chúng thường khá cao dao động từ 350.000 - 2 triệu đồng, phụ thuộc vào loại trái cây khách chọn. Ngoài ra, còn có loại hộp hoa mới lạ và sang trọng cũng được coi là món quà nổi bật cho ngày 20/11 năm nay.

