Thủ tướng đến Thụy Sỹ tham dự Diễn đàn kinh tế thế giới

Chủ tịch nước dự chương trình nghệ thuật “Lời của non sông” của VOV VOV.VN - Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đến dự và phát biểu trong chương trình giao lưu nghệ thuật "Lời của non sông" do Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện.

Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật “Lời của non sông” của VOV VOV.VN - Chương trình giao lưu nghệ thuật “Lời của non sông” đã chuyển tải tới người xem một cách hài hòa giữa thơ và nhạc, giữa phóng sự và tọa đàm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến Thụy Sỹ dự Hội nghị WEF VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến sân bay Zurich, bắt đầu chương trình tham dự Hội nghị thường niên lần thứ 47 Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF).

Từ hôm nay, người tiêu dùng TP HCM sẽ truy suất được nguồn gốc rau, củ quả tại một số siêu thị bằng điện thoại di động.

Hình ảnh: Cháy kinh hoàng thiêu rụi 40 căn nhà tại Khánh Hòa VOV.VN - Đám cháy bùng phát vào lúc 23h tối qua, tại cồn Nhất Trí, thành phố Nha Trang. Khánh Hòa: Cháy lớn kinh hoàng, thiêu rụi 40 căn nhà VOV.VN - Do khu dân cư này nằm mép sông, đường vào chật hẹp nên việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn, xe chữa cháy không thể tiếp cận.

Trong phần tin thế giới, quân đội Nigeria không kích nhầm trại tị nạn khiến hơn 170 người thương vong.

Thái Lan quyết tâm bán hết gạo dự trữ trong năm nay.

Chấm dứt chiến dịch tìm kiếm máy bay MH370 của Malaysia sau 3 năm.

