Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật “Lời của non sông” của VOV

Tối 17/1, chương trình Giao lưu nghệ thuật với chủ đề "Lời của non sông" nhân kỷ niệm 70 năm lần đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc thơ chúc Tết trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam diễn ra tại 58 Quán Sứ, Hà Nội. Đến tham dự và phát biểu tại chương trình, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh: "Ôn lại những bài thơ chúc Tết của Bác, càng tự hào với truyền thống quật cường, nhân nghĩa của dân tộc, đưa “Chí ta đã quyết, lòng ta đã đồng” vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay. Sự nghiệp cách mạng vẻ vang của chúng ta nhất định thành công”. Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài TNVN, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Phê bình văn học nghệ thuật Trung ương nhận bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng Đài TNVN. Chương trình nghệ thuật “Lời của non sông” được chuyển tải tới người xem một cách hài hòa giữa thơ và nhạc, giữa phóng sự và tọa đàm. Những ca khúc "Ca ngợi Hồ Chủ tịch", "Bác Hồ, một tình yêu bao la", "Đôi dép Bác Hồ"... được các nghệ sĩ thể hiện xúc động và sâu lắng. Đan xen vào đó, khán thính giả còn được nghe lại những bài thơ Tết của Bác qua phần ngâm thơ của thế hệ trước như NSND Trần Thị Tuyết, NSƯT Vũ Kim Dung và một bản thơ năm 1967 do chính Bác đọc. Trong phần giao lưu, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm chia sẻ về nghệ thuật thơ Tết của Bác và những tác động tới đời sống tinh thần người chiến sĩ và đồng bào cả nước. Nhớ lại những vần thơ của Bác, nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm không khỏi xúc động. Là người nghiên cứu về văn thơ Hồ Chí Minh, giáo sư Hà Minh Đức đã phân tích những giá trị nổi bật trong thơ Người, những vần thơ mang trong đó sự giản dị, khúc chiết, đồng thời có tính dự báo, tiên tri... “Lời của non sông” đã chuyển tải 3 nội dung chính. Thứ nhất là Thơ chúc Tết của Bác không chỉ là mệnh lệnh chiến đấu, lời kêu gọi kháng chiến mà còn là lời nói giản dị, ấm áp của một vị lãnh tụ gần gũi với dân chúng, ở bên dân chúng trong những thời khắc thiêng liêng của đất nước, nhất là những ngày Tết. Thứ hai là muốn thể hiện tầm nhìn của Bác – một nhà tiên tri, nhà tư tưởng, nhà quân sự. Trong những bài thơ dù ngắn nhưng thể hiện nhãn quan của bác về thế trận, chiến sự, những tiên đoán cho cục diện chiến trường, phía sau đó luôn là tinh thần lạc quan của Người, luôn lo lắng cho cuộc sống của người dân. Điều cuối cùng, đó là những bài thơ – lời kêu gọi của người đã cộng hưởng với các thế hệ văn nghệ sĩ – chiến sĩ, thúc giục những sáng tạo trong họ để cho ra những tác phẩm viết về Bác Hồ, về mùa xuân, về đất nước. Chương trình khép lại bằng ca khúc "Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người" do 3 nghệ sĩ Đăng Dương, Việt Hoàn và Hoàng Tùng thể hiện.

