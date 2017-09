Ban Đối ngoại Trung ương Lào chúc mừng Quốc khánh Việt Nam

Sáng 1/9, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do bà Sunthone Xayachack, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào dẫn đầu đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Vientiane, Lào chúc mừng nhân dịp 72 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1045-2/9/2017).

Bà Sunthone Xayachack trao tặng lẵng hoa cho Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng,

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lào Xayachack nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam đã đạt được trong suốt 72 năm qua. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em đã giành được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Kinh tế xã hội phát triển, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, vai trò và vị thế của Việt Nam được nâng cao trong khu vực và trên thế giới, đây cũng là động lực để nhân dân các dân tộc Lào quyết tâm phấn đấu trong sự nghiệp phát triển đất nước.

Bà Sounthone Xayachack bày tỏ sự vui mừng phấn khởi bởi trong suốt những năm qua, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn giữ vững tình đoàn kết hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt, luôn hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau.

Bà Xayachack cũng bày tỏ lời cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã luôn kề vai sát cánh, ủng hộ giúp đỡ Lào trong suốt những năm đấu tranh gian khổ trước đây cũng như trong công cuộc đối mới, xây dựng và phát triển đất nước ngày nay.

Đặc biệt, trong năm Đoàn kết Hữu nghị Việt - Lào 2017 này, hai bên đã có những hoạt động thiết thực kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Lào.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng thay mặt cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào bày tỏ lời cảm ơn chân thành, sâu sắc về những lời chúc tốt đẹp và lẵng hoa tươi thắm của bà Sounthone Xayachack và các cán bộ nhân viên Ban Đối ngoại Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào đã dành tặng.

Cảm ơn về sự đánh giá cũng như tình cảm của lãnh đạo Đảng, nhà nước và nhân dân Lào dành cho nhân dân Việt Nam. Đại sứ Nguyễn Bá Hùng cũng khẳng định cán bộ nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện của Việt Nam tại Lào sẽ làm hết sức mình, phối hợp cùng với Ban Đối ngoại Trung ương Đảng nhân dân cách mạng Lào thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai bên.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu Bộ Ngoại giao Lào do Thứ trưởng Khamphau Eunphvan dẫn đầu, Đoàn đại biểu Hội hữu nghị Lào Việt do Chủ tịch Hội Vilayvonge Buthdakhame dẫn đầu, đoàn đại biểu Ủy ban An ninh Quốc gia Lào cũng đã đến trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để chúc mừng ngày Quốc khánh Việt Nam.

Trước đó vào ngày 31/8, đoàn đại biểu các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nông Lâm nghiệp Lào và một số Bộ Ban ngành khác cũng đã gửi lẵng hoa và đến chúc mừng./.